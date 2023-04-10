8 апреля в социальных сетях распространилось видео, на котором дети в детском саду хором повторяют за воспитательницей: «Конституция моя!», «Конституция твоя!», «Конституция наша!» Некоторые из них держат в руках разноцветные плакаты с такими же фразами.

«Газета.uz» писала, что девиз «Конституция — моя, твоя, наша!» используется на мероприятиях по агитации к участию референдума по новой Конституции Узбекистана, который намечен на 30 апреля. Такие мероприятия проходят по всей стране, на них выступают звёзды эстрады, спортсмены, чиновники и предприниматели, которые рассказывают о вносимых поправках, проблемах, с которыми они сталкивались в прошлом, и улучшениях за последние годы.

10 апреля Агентство дошкольного образования при Министерстве дошкольного и школьного образования опубликовало заявление, в котором говорится, что сотрудница детсада, запечатлённая на видео, «вдохновившись агитационными мероприятиями, проводимыми в рамках референдума, попыталась дать воспитанникам представление» о предстоящем референдуме.

«В связи с данным случаем всем территориальным представителям сферы дошкольного образования в республике даны предупреждения и рекомендации по недопущению подобных случаев», — говорится в заявлении.