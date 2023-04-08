C 9:00 часов 10 апреля до 9:00 часов 12 апреля в нескольких районах Ташкента будет отсутствовать холодная вода. Причина — ремонтные работы на мосту на улице Бабура с переносом водопроводной сети, сообщает «Узсувтаъминот». Ранее мы писали, что из-за этого в ряде районов столицы будет остановлена подача горячей воды.

Отключение затронет 636 многоэтажных домов, 8750 частных, 11 школ, 16 детсадов, 6 поликлиник, ряд предприятий и организаций, а также ТашТЭЦ и международный аэропорт.

Районы, которые затронет отключение питьевого водоснабжения

Сергелийский район (34 многоэтажных дома, 4530 частных домов, 6 школ, 1 детсад, 4 поликлиники)

Махалля «Жун арик»:

— 1200 частных домов

— Поликлиника.

— Школа №303

— Автокомбинат№4

— Пекарня

Махалля «Нугойкургон»:

— 1310 частных домов.

— Поликлиника

— Мечеть

Махалля «Кубайтепа»:

— 620 частных домов.

— Пекарня

Махалля «Юкори Дархон»:

— 4 четырёхэтажных дома

— Поликлиника.

— Школа №76

— Детский сад

Махалля «Кут барака»:

— 1100 частных домов

— Поликлиника

— Школа

Махалля «Сугдиёна»:

— 250 частных домов

Махалля «Кумарик»:

— 1580 частных домов

— 24 пятиэтажных дома

— Поликлиника

— Школа

— Аэропорт

Махалля «Олтин водий»:

— 250 частных домов

— «Тошшахарнур»

— Школа №237

— «Тошиссиккуввати».

Махалля «Учувчилар»:

— 50 частных домов

Махалля «Бунёдобод»:

— 5 девятиэтажных домов.

— Автомобильный рынок

Янгихаётский район (многоэтажные дома — 516, частные — 2758, школы — 2, детсады — 9, поликлиники — 3)

Махалля «Викор»:

— 66 многоэтажных домов на массиве Йулдош

— 16 многоэтажных домов на массиве Ц

Махалля «Ал-Фаргоний»:

— 46 многоэтажных домов на массиве Йулдош 4

— 20 многоэтажных домов на массиве Йулдош 6

— 3 многоэтажных дома на массиве Йулдош 7

73 многоэтажных дома на массиве Йулдош 3

Махалля «Чорбог»:

— 67 многоэтажных домов на массиве Йулдош 1

— 23 многоэтажных дома на массиве Йулдош 5

Махалля «Йўлдош»:

— 63 многоэтажных дома на массиве Йулдош 8

— 59 многоэтажных домов на массиве Йулдош 9,10,11,12,13,14

— 300 частных домов.

Махалля «Янги Чоштепа»:

— 66 семиэтажных домов

— 8 девятиэтажных домов

Махалля «Чоштепа»:

— 6 четырёхэтажных дома

— 878 частных домов

Махалля «Чорток»:

— 970 частных домов.

Махалля «Икбол»:

— 50 частных домов

Махалля «Файзли»:

— 280 частных домов

Махалля «Ташкент»:

— 280 частных домов.

КВД

Прокуратура района

Хокимият района

Частные производственные предприятия — 21

Яккасарайский район (многоэтажные дома — 74, школы — 1, детсады — 3, больница — 1)

Махалля «Башлык»:

— 29 многоэтажных домов на массиве Башлык

— 2 детских сада

— ресторан «Султон»

— Кафе «Сазанчик», «Астория» и «Троя»

— Пекарня

— супермаркет «Макро».

Махалля «Кушбеги»:

— 26 многоэтажных домов на массиве Кушбеги

— детский сад

— ресторан «Кушбеги»

— мечеть

— Детская инфекционная больница

— Автосервис, спорткомлекс, гостиница и организации

— 3 многоэтажных дома на 4-м проезде Башлык

— 10 девятиэтажных домов на улице Бабура и детский сад 249

— 3 двухэтажных офиса на улице Нукус и 2 девятиэтажных дома

— двенадцатиэтажный дом на улице А. Каххара

— школа №48

Мирабадский район

Махалля «Темирйўлчилар»:

— 320 частных домов

— Транспортный институт

— Азербайджанский культурный центр

— Деревообрабатывающий завод

— школы №83 и №147

Махалля «Заминобод»:

— 780 частных домов

— городской военкомат

— областное управление военкомата

— Аэронавигация

Махалля «Биродарлик»:

— 362 частных дома

— 12 многоэтажных домов