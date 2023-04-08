C 9:00 часов 10 апреля до 9:00 часов 12 апреля в нескольких районах Ташкента будет отсутствовать холодная вода. Причина — ремонтные работы на мосту на улице Бабура с переносом водопроводной сети, сообщает «Узсувтаъминот». Ранее мы писали, что из-за этого в ряде районов столицы будет остановлена подача горячей воды.
Отключение затронет 636 многоэтажных домов, 8750 частных, 11 школ, 16 детсадов, 6 поликлиник, ряд предприятий и организаций, а также ТашТЭЦ и международный аэропорт.
Районы, которые затронет отключение питьевого водоснабжения
Сергелийский район (34 многоэтажных дома, 4530 частных домов, 6 школ, 1 детсад, 4 поликлиники)
Махалля «Жун арик»:
— 1200 частных домов
— Поликлиника.
— Школа №303
— Автокомбинат№4
— Пекарня
Махалля «Нугойкургон»:
— 1310 частных домов.
— Поликлиника
— Мечеть
Махалля «Кубайтепа»:
— 620 частных домов.
— Пекарня
Махалля «Юкори Дархон»:
— 4 четырёхэтажных дома
— Поликлиника.
— Школа №76
— Детский сад
Махалля «Кут барака»:
— 1100 частных домов
— Поликлиника
— Школа
Махалля «Сугдиёна»:
— 250 частных домов
Махалля «Кумарик»:
— 1580 частных домов
— 24 пятиэтажных дома
— Поликлиника
— Школа
— Аэропорт
Махалля «Олтин водий»:
— 250 частных домов
— «Тошшахарнур»
— Школа №237
— «Тошиссиккуввати».
Махалля «Учувчилар»:
— 50 частных домов
Махалля «Бунёдобод»:
— 5 девятиэтажных домов.
— Автомобильный рынок
Янгихаётский район (многоэтажные дома — 516, частные — 2758, школы — 2, детсады — 9, поликлиники — 3)
Махалля «Викор»:
— 66 многоэтажных домов на массиве Йулдош
— 16 многоэтажных домов на массиве Ц
Махалля «Ал-Фаргоний»:
— 46 многоэтажных домов на массиве Йулдош 4
— 20 многоэтажных домов на массиве Йулдош 6
— 3 многоэтажных дома на массиве Йулдош 7
73 многоэтажных дома на массиве Йулдош 3
Махалля «Чорбог»:
— 67 многоэтажных домов на массиве Йулдош 1
— 23 многоэтажных дома на массиве Йулдош 5
Махалля «Йўлдош»:
— 63 многоэтажных дома на массиве Йулдош 8
— 59 многоэтажных домов на массиве Йулдош 9,10,11,12,13,14
— 300 частных домов.
Махалля «Янги Чоштепа»:
— 66 семиэтажных домов
— 8 девятиэтажных домов
Махалля «Чоштепа»:
— 6 четырёхэтажных дома
— 878 частных домов
Махалля «Чорток»:
— 970 частных домов.
Махалля «Икбол»:
— 50 частных домов
Махалля «Файзли»:
— 280 частных домов
Махалля «Ташкент»:
— 280 частных домов.
КВД
Прокуратура района
Хокимият района
Частные производственные предприятия — 21
Яккасарайский район (многоэтажные дома — 74, школы — 1, детсады — 3, больница — 1)
Махалля «Башлык»:
— 29 многоэтажных домов на массиве Башлык
— 2 детских сада
— ресторан «Султон»
— Кафе «Сазанчик», «Астория» и «Троя»
— Пекарня
— супермаркет «Макро».
Махалля «Кушбеги»:
— 26 многоэтажных домов на массиве Кушбеги
— детский сад
— ресторан «Кушбеги»
— мечеть
— Детская инфекционная больница
— Автосервис, спорткомлекс, гостиница и организации
— 3 многоэтажных дома на 4-м проезде Башлык
— 10 девятиэтажных домов на улице Бабура и детский сад 249
— 3 двухэтажных офиса на улице Нукус и 2 девятиэтажных дома
— двенадцатиэтажный дом на улице А. Каххара
— школа №48
Мирабадский район
Махалля «Темирйўлчилар»:
— 320 частных домов
— Транспортный институт
— Азербайджанский культурный центр
— Деревообрабатывающий завод
— школы №83 и №147
Махалля «Заминобод»:
— 780 частных домов
— городской военкомат
— областное управление военкомата
— Аэронавигация
Махалля «Биродарлик»:
— 362 частных дома
— 12 многоэтажных домов