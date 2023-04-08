На Ташкентской ТЭЦ на двое суток останавливается работа оборудования, сообщила компания Veolia Energy Tashkent. Это связано с ремонтными работами, проводимыми «Узсувтаъминот» на водоводах холодной воды.

Остановка продлится с 9:00 10 апреля до 9:00 12 апреля. В связи с этим в ряде районов столицы будет будет отсутствовать горячая вода. Сразу после возобновления работы ТашТЭЦ подача горячей воды будет восстановлена.

ТашТЭЦ — один из двух поставщиков горячей воды для Veolia Energy Tashkent (вместе с «Таштеплоцентралью»).

Адреса, по которым не будет горячей воды

Мирабадский район

Ул. Нукус, Ойбек, Шевченко, Шахрисабз, Чимкент, С. Барака, С. Азимова, Афросиаб, 1-й проезд Катта Миробод, 7-й проезд Мираншох, 1-й проезд Нукус, А.Темура, Фидокор, Б. Турон, Мирабад, Госпитальная, массив Госпитальный.

Мирзо-Улугбекский район

Ул. А. Тукая, Узбекистон овози

Юнусабадский район

Ул. Матбуотчилар, Сайилгох, Ш. Рашидова

Шайхантахурский район

Массив Ак-Тёпа, ул. Гулханий, микрорайон Ак-Тёпа , ул. С. Дарваза, Есенина, Нурафшон и Увайси

Яккасарайский район

Ул. Бабура, Х. Умарова, МКАД, А. Каххара, Нукус, К. Бешагач, Х. Сулаймон, Глинки, массивы Башлык, Кушбеги, Башлык 1-й проезд, Кушбеги, Чупон ота, ул. Руставели, Богибустон, Яккасарой 1-й проезд, Яккасарой 2-й проезд, Нурмухаммедов, Комила Яшина, Сафдош, Мукими, Сукрот, Мукими 1-й проезд, Шохжахон, Акромходжаева, Ракат, Имам Ат-Термизи, Урикзор, Урикзор 1-й проезд, Жамшид Шоший, Жамшид Шоший 1-й проезд, Беларик, Тошбулок, Ботира Бабаева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хожиба, Жийдазор, Братислава, Ракатбоши, Мирабад, Кухинур, Тафаккур, Богсарой, Вохидова, Сарабустон, Юнуса Раджаби, Самарканд, Афросиаб, Шарафа Рашидова

Яшнабадский район

Ул. С. Азимова, Эльбека, Той-тёпа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабская, Махтумкули

Чиланзарский район

Кварталы 1−10, 17−19, 20а, Е, Ц, И-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбрабад, Наккошлик, Чиланзар, Чупон ота.

Сергелийский район

Ул. С. Талипова, М. Хадар, Олтин водий, международный аэропорт