В прокуратуре Самаркандской области прокомментировали «Газете.uz» информацию о самоубийстве 18-летней девушки.

Девушка 2004 года рождения, проживавшая в Ургутском районе, 3 марта «по неустановленным причинам» повесилась в подсобном помещении родительского дома.

Муж погибшей сообщил, что фотография его супруги была размещена в Telegram-канале — его название хоть и «указывает на непристойное содержание», но на фотографиях девушек, которые публикуются там, «отсутствуют порочащие, оскорбительные или непристойные элементы», отметили в прокуратуре.

«По результатам доследственной проверки в действиях какого-либо лица не был найден состав преступление, поэтому 1 апреля было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

О самоубийстве девушки в Самаркандской области написал проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

«Супруг погибшей рассказал, что вечером 2 марта его жена начала плакать, он попытался узнать причину её слёз, на что она спросила: „Вы никогда не откажетесь от меня?“ Молодой человек ответил, что никогда не откажется, потому что он любит её, и попросил объяснить, что случилось. Она сказала, что кто-то разместил в „плохом“ телеграм-канале её фотографию», — пишет проект, также отмечая, что опубликованное фото было совершенно обычным.

Девушка также рассказала об этом своему отцу, он несколько раз звонил ей, а утром 3 марта она поехала в родительский дом. «Её отец был очень недоволен произошедшим, скандалил и кричал на неё», — рассказали в Nemolchi.uz.

«В тот день я приехал в дом родителей жены чтобы забрать её домой. Она вышла ко мне в подавленном состоянии, я предложил ей уехать, но она отказалась, сказав, что отец выпил и скандалит, и если она сейчас уедет, то он может побить и даже убить её мать. Я ушёл домой, а она после этого ушла навсегда. Моя нежная жена, которой больше нет со мной…» — пересказывает проект слова супруга погибшей.

Nemolchi.uz отметили, что девушки нередко пишут, что их фотографии, в том числе никак не компрометирующие, разместили в канале с информацией о якобы оказании интимных услуг с их личными данными.

«Большинство потерпевших боятся рассказывать об этом близким и обращаться в органы, потому что вместо поддержки могут услышать „сама виновата“. К сожалению, владельцев этих каналов, и людей „сливающих“ им фото, особо не разыскивают, а закрытие канала не гарантирует, что завтра не откроется ещё 10 таких», — отметили в проекте.

Nemolchi.uz также призвали Генпрокуратуру пересмотреть решение не возбуждать уголовное дело: «Нельзя оставлять безнаказанными такие преступления, нельзя игнорировать каналы, которые порочат девушек, нельзя закрывать глаза на насилие в семье! Если система не меняется, то все громкие слова вокруг закона (о защите женщин и детей от насилия — ред.), который сейчас ждёт подписи президента, останутся просто словами».