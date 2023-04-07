Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут в 2023 году антитеррористические учения в Кыргызстане, сообщила пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС по итогам 39-го заседания совета организации, прошедшего 7 апреля в Ташкенте.

Участники встречи также согласовали проведение в этом году девятого заседания руководителей пограничных служб стран ШОС.

Кроме того, участники приняли решение о проведении первой совместной информационной операции по предупреждению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях, отмечается в сообщении.

На заседании также одобрен проект меморандума о сотрудничестве между РАТС ШОС и Антитеррористическим центром государств-участников СНГ.

Сейчас в организации председательствует заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нургали Билисбеков.

В своём выступлении он заявил, что террористическая обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остаётся сложной и динамичной

Он отметил рост влияния информационных войн, которые стали серьёзным инструментом внутренней и внешней политики. «Угрозы терроризма, сепаратизма, экстремизма наряду с межконфессиональными факторами дополняются обострением межнациональных отношений», — считает зампред КНБ.

«Таким образом, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления „трёх зол“ (терроризм, экстремизм, сепаратизм — ред.). Поэтому важное значение приобретает повышение взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС», — добавил Билисбеков.