На заседании кенгаша народных депутатов Сырдарьи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рекомендовал кандидатуру Акмаля Азимжоновича Махмудалиева, исполняющего обязанности хокима, на должность главы Сырдарьинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Кандидат представил план социально-экономического развития области, после чего вопрос о его назначении был вынесен на голосование. По его итогам Акмаль Махмудалиев был утверждён хокимом области.

Акмалжон Махмудалиев (1974 года рождения) был назначен и. о. хокима Сырдарьи в ноябре 2022 года. До этого он работал заместителем хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства, а ранее — с 2018 года — был хокимом Учкуприкского района Ферганской области.