И. о. хокима Сырдарьинской области указом президента Узбекистана назначен Акмалжон Азимжонович Махмудалиев, сообщает УзА.

Акмалжон Махмудалиев с мая (1974 года рождения) работал заместителем хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства, а ранее — с 2018 года — был хокимом Учкуприкского района Ферганской области.

По данным сайта хокимията Навоийской области, он в 1995 году окончил факультет бухгалтерского учёта Самаркандского кооперативного института, в 2005 году — факультет технологии переработки зерна и зерновых продуктов Ташкентского химико-технологического института.

С 2009 по 2013 год работал главным государственным зерновым инспектором Ферганского областного отделения Государственной зерновой инспекции, а с сентября 2013 года по июнь 2018-го — заместителем начальника инспекции.

На посту главы Сырдарьи он сменил Гофуржона Мирзаева, который на днях был назначен советником президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.