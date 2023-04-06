Экономический рост в Узбекистане в 2023 году достигнет 5,1% и постепенно ускорится в среднесрочной перспективе (5,4% и 5,8% в последующие два года, соответственно), говорится в отчёте «Обзор экономики региона Европы и Центральной Азии», опубликованном Всемирным банком 6 апреля.

Это самый высокий рост в регионе, прогнозируемый в настоящее время, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ВБ в Ташкенте. Прогноз на текущий год, опубликованный банком в январе, пересмотрен в сторону увеличения на 0,2 процентных пункта, а на 2024 год — на 0,3 п. п.

Война России в Украине и сложности с транспортной логистикой, связанные с санкциями, введёнными против России, как ожидается, будут и далее способствовать высоким ценам на продовольствие и энергетические ресурсы и снизят частное потребление.

Ожидается, что объёмы частных инвестиций и торговли будут расти, а денежные переводы в Узбекистан стабилизируются по сравнению с их пиком в 2022 году. Прогнозируемое восстановление экономики Китая может увеличить спрос на экспорт текстиля и продуктов питания из Узбекистана.

Более высокие доходы от экспорта золота и меди, а также замедление государственных инвестиций, приведут к сокращению бюджетного дефицита до 3,3% от ВВП в текущем году.

Ожидается, что правительство будет придерживаться ограничений на внешние заимствования, что приведёт к постепенному снижению государственного долга и общего внешнего долга до 32% и 55% от ВВП соответственно к 2025 году.

Дальнейший рост и расширение программ социальной защиты будут способствовать сокращению бедности в стране. По прогнозам, уровень бедности в 2023 году снизится до 12%.

Риски для снижения прогнозов экономического роста Узбекистана включают возможное более существенное сокращение экономики России, а также более жёсткие условия на глобальных финансовых рынках.

Положительные тренды для экономики Узбекистана включают возможный рост мировых цен на золото, природный газ и медь, а также более высокий рост производительности в стране, чему могут способствовать структурные реформы.

Обзор за 2022 год

Согласно отчёту, в 2022 году ВВП Узбекистана вырос на 5,7% благодаря росту денежных переводов, потреблению и экспорту.

Объем экспорта без учёта золота вырос на 21% (в долларах США), включая экспорт текстиля, цветных металлов, удобрений и продуктов питания, что во многом объясняется высоким ростом экспортных поставок в Россию (рост на 52%).

Экспорт услуг, в основном в сфере транспорта и туризма, увеличился на 53%. Это отражает трёхкратное увеличение числа туристов или эмигрантов из России, а также рост количества туристов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В 2022 году объем денежных переводов увеличился вдвое в процентном соотношении к ВВП, достигнув 18,9%. Это связано с укреплением российского рубля и увеличением притока мигрантов. Часть этих финансовых поступлений отражает увеличение частных денежных переводов россиян и российских компаний, переехавших в Узбекистан после вторжения России в Украину.

Дефицит бюджета снизился с 6,1% ВВП в 2021 году до 4,2% в 2022 году в силу более высоких доходов госбюджета. К концу прошлого года золотовалютные резервы Узбекистана составили 35,8 млрд долларов. Этих ресурсов, согласно оценкам ВБ, достаточно для покрытия расходов на импорт на протяжении 14 месяцев.

Более высокие затраты на продукты питания, топливо и транспорт увеличили инфляцию до 12,3% в декабре. Национальная валюта номинально обесценилась на 3,8% по отношению к доллару США в 2022 году.

Уровень безработицы снизился до уровня, предшествующего пандемии COVID-19, — с 9,6% в 2021 году до 8,8% в 2022 году. Безработица всё ещё остаётся высокой среди молодёжи и женщин, а также в регионах, отстающих в своём развитии.

Уровень бедности (с использованием национальной черты бедности) снизился с 17% в 2021 году до 14% в 2022 году, что объясняется более высокими доходами населения, в том числе от денежных переводов трудовых мигрантов.

Прогнозы для региона

В целом в регионе Европы и Центральной Азии темпы роста, вероятно, будут незначительными вследствие продолжающихся последствий вторжения России в Украину, сохраняющегося высокого уровня инфляции и ужесточения бюджетных условий, говорится в обзоре.

Объем производства в регионе вырастет в 2023 году на 1,4%, что существенно лучше, чем показатель в 0,1%, который ожидался ранее. «Эта позитивная — невзирая на глубокий спад — картина экономической активности в 2023 году отражает ослабление экономического спада в России и более благоприятные перспективы для Украины. Предполагается, что темпы роста в регионе в 2024—2025 годах в среднем будут составлять 2,7% по мере снижения инфляции, восстановления внутреннего спроса и улучшения внешних условий», — считают в банке.

Резкий рост потребительских цен, особенно на продовольствие и энергоносители, привёл к тому, что медианная годовая инфляция в странах с формирующимися рынками и развивающейся экономикой в регионе к концу 2022 года подскочила до 15,9%, что стало максимальным значением за более чем 20 лет и самым высоким показателем среди всех развивающихся регионов мира. До того, как уровень инфляции стал повышаться в 2021 году, ее среднее значение для стран с формирующимися рынками и развивающейся экономикой региона Европы и Центральной Азии не превышало 4%.

«Перспективы представляются крайне неопределёнными. В случае эскалации боевых действий, вызванных вторжением России в Украину, дальнейшего роста цен на продовольствие и энергоносители, повышения процентных ставок в глобальном масштабе или в регионе, либо неожиданной смены направления потоков капитала, поступающих в регион, темпы экономического роста в 2023 году могут оказаться ниже. Негативное влияние на экономический рост могут оказать также текущие события в банковском секторе ряда развитых стран», — говорится в обзоре.

В ситуации, характеризующейся низкими темпами роста и высокой инфляцией, авторы обзора уделяют особое внимание «кризису стоимости жизни», посвятив ему отдельную главу. В ней анализируется воздействие высокой инфляции на уровень жизни населения региона.

«Инфляция уничтожает реальный доход населения, причём высокая инфляция сказывается на положении беднейших категорий населения гораздо сильнее, чем на положении самых богатых, — говорит главный экономист ВБ по региону Европы и Центральной Азии Ивайло Изворски. — Чтобы эффективнее защищать уязвимые слои населения и способствовать экономическому росту, меры политики должны учитывать неодинаковые последствия инфляции для представителей разных имущественных групп, а также использовать более точные показатели, чтобы измерять фактические издержки для беднейших слоёв населения, обусловленные высокими ценами».

В докладе отмечается, что меры политики, не учитывающие различия в степени воздействии инфляции на разные домохозяйства, могут не обеспечить достаточной поддержки уязвимым группам населения и оказаться неэффективными и менее действенными. Чтобы точнее отразить фактическую стоимость жизни для бедного населения, авторы рекомендуют использовать для измерения инфляции не только традиционный индекс потребительских цен, но и другие показатели. Это крайне важно, чтобы разрабатывать действенные меры, направленные на содействие экономическому росту и сокращение бедности.

Прогнозы роста в других странах региона, %