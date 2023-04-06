В Узбекистане будет увеличено количество автоматизированных метеорологических станций для сбора гидрометеорологических данных. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева 6 апреля, на котором недавно образованное Министерство природных ресурсов представило презентацию.

Сообщалось, что в каждом районе и городе страны будут установлены малые автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. На основе их данных будет формироваться рейтинг чистоты воздуха и будет оцениваться работа должностных лиц.

Кроме того, запланированы автоматизация гидрологических изменений и запуск мобильного приложения агрометеорологической службы.

Президент заострил внимание на вопросах охраны воздуха, водных и земельных ресурсов и подземных богатств.

Была озвучена информация о том, что на более чем 500 предприятий водоочистные сооружения не соответствуют стандартам, на некоторых предприятиях таких сооружений нет вообще.

«Малый размер компенсаций за причинение вреда экологии привёл к ситуации, когда предприятиям выгоднее заплатить компенсацию, чем установить технологию очистки. В связи с этим предложено увеличить размер компенсации за сброс сточных вод сверх нормы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства поручил организовать деятельность инспекции экологического надзора.

В стране ежегодно образуется 7 миллионов тонн бытовых отходов. Из них перерабатывается немногим более 2 миллионов тонн. Свалочный газ и сточные воды, которые образуют мусорные полигоны, наносят вред природе.

На старом полигоне в Ахангаране Ташкентской области был запущен проект по выработке из отходов электроэнергии мощностью 15 мегаватт. Президент отметил необходимость расширить этот опыт, наладив переработку отходов и производство альтернативной энергии на других полигонах.

Отмечалось также, что в лесных хозяйствах залесённая площадь составляет лишь 8%. Говорилось о возможности создания 221 тысячи га лесов в степной и 15 тысяч га лесов в горной местности посредством развития древесных питомников.

Было поручено внедрить «совершенно новую систему развития лесного хозяйства и реализации общенационального проекта „Яшил макон“» («Зелёный край»). Создание парков и лесов будет осуществляться на основе целевой программы, финансируемой из централизованных источников.

Говорилось также о развитии экотуризма в заповедниках и питомниках, охотничьего туризма в соответствующих хозяйствах с принятием необходимых мер охраны природы. Президент поставил задачу привлечь туристов в природные объекты и организовать питомники для разведения хищных животных.