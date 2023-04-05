В Ташкентском межрайонном экономическом суде завершился судебный процесс по делу между Anor Bank и сайтом Sof.uz (владелец — компания Komil Unsur).

В середине октябре банк сообщил о спланированной информационной атаке со стороны Sof.uz и других ресурсов. Sof.uz опубликовал получасовой ролик под названием «Почему „финансовые фокусы“ Anor Bank разозлили клиентов». До этого сайт разместил анонс о «неожиданных разоблачениях», который был растиражирован рядом других ресурсов.

Банк тогда заявил, что «некий медийный сервис, не получив согласие на заключение рекламного контракта с нами, пытается организовать спланированную информационную атаку на банк».

В передаче демонстрировалась онлайн-беседа ведущего с двумя клиентами банка о том, что банк якобы безосновательно удерживал валютные средства клиентов, не переводя валюту на их счета.

Банк сообщил, что операции, о которых шла речь в передаче, подпадали под категорию операций с высокой степенью риска. Он обвинил сайт в однобоком и необъективном освещении ситуации без получения комментариев и заключений от специалистов.

Anor Bank обратился в Агентство информации и массовых коммуникаций, чтобы оно дало оценку действиям Sof.uz и других интернет-ресурсов.

Впоследствии в Торгово-промышленной палате Узбекистана прошло заседание по досудебному урегулированию ситуации, куда представители Sof.uz не явились.

Банк подал в суд иск о возмещения ущерба в связи с распространением сайтом Sof.uz информации, порочащей деловую репутацию. Финансовое учреждение требовало опубликовать опровержение на сайте издания и в YouTube, а также взыскать 5 млрд сумов в связи с упущенной прибылью в размере 10 млрд сумов и нанесение ущерба деловой репутации банка.

15 декабря прошло первое заседание суда, куда представители ответчика также не явились. Заседание было открытым, но банк, ссылаясь на коммерческую тайну, попросил перевести заседание в закрытый режим. Последующие заседания были закрытыми.

5 апреля Anor Bank сообщил, что по итогам процесса суд вынес решение о взыскании с Komil Unsur суммы понесённого банком реального ущерба в размере 3,7 млрд сумов.

«Мы подчёркиваем нашу позицию относительно того, что любые журналистские расследования должны проводиться взвешенно, объективно, с учётом соответствующих комментариев и заключений от специалистов и экспертов банковской сферы. Именно по причине распространения со стороны Sof.uz недостоверной и искажённой информации возник данный спор», — заявил банк.

В заявлении подтверждается «приверженность профессиональным, взаимовыгодным и открытым отношениям со СМИ, журналистским сообществом и блогерами».