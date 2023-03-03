Сенат Олий Мажлиса 3 марта одобрил кандидатуру Фурката Сидикова на пост посла Узбекистана в США, сообщили «Газете.uz» в верхней палате парламента.

Фуркат Ахмедович Сидиков с ноября 2022 года служил первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Ранее, с мая 2020 года, занимал пост замглавы МИДа.

Родился в 1971 году, в 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Работал старшим специалистом в СП UzDaewoo Electronics (1993−1995), сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте (1995−2002, 2007−2011).

Он также занимал пост атташе посольства Узбекистана в США (2002−2007), первого секретаря этого посольства (2011−2015), посла Узбекистана в Пакистане (2015−2020).

С 2017 года дипломатическую миссию Узбекистана в США возглавляет Жавлон Вахабов. Ожидается, что теперь он может быть назначен первым заместителем министра иностранных дел, эту информацию «Газете.uz» подтвердили два независимых источника.