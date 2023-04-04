При дипломатических и других представительствах Узбекистана за рубежом образуются 55 участков для проведения референдума по проекту Конституции в новой редакции.

Информационное агентство «Дунё» запустило интерактивную карту с адресами участков, расположенных в зарубежных странах.

В самом Узбекистане создаётся 14 округов референдума в пределах границ Каракалпакстана, областей и Ташкента. Участки за рубежом прикреплены к (14-му) Ташкентскому городскому округу.

В 14 окружных комиссиях по проведению референдума в общей сложности будет работать 266 человек.

Как и на выборах президента 2021 года, будет действовать интерактивная услуга по определению своего участка и его изменению. Она будет запущена на Едином портале интерактивных государственных услуг.

Референдум состоится 30 апреля. Досрочное голосование запланировано на 19−26 апреля.