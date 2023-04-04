Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля провёл совещание по вопросам модернизации систем отопления в объектах социальной сферы Узбекистана.

По данным пресс-службы главы государства, системы отопления в 15 тысячах социальных объектов страны устарели и требуют ремонта. При их эксплуатации теряется 35% тепловой энергии, температура отопления в них в 2 раза ниже нормы.

В Бустанском районе Андижанской области был проведён эксперимент по обновлению и управлению системой отопления на основе частного партнерства.

«Отопительные котлы были заменены на современные и переданы в частное управление, в результате чего снизилось потребление энергии и повысилась температура внутри зданий. Оптимальная температура в социальных объектах обеспечивалась даже в период аномальных холодов прошлой зимой», — говорится в сообщении.

На совещании обсуждались предложения по масштабированию этого опыта. Предложено передать системы отопления в управление предпринимателям на срок 10 лет, их услуги будут закупаться государством. Половина необходимых средств на модернизацию сетей будет выделяться из бюджета, половина — за счёт частного партнёра. Кроме того, предусматривается освобождение комплектующих, необходимые для производства отопительных котлов, от таможенной пошлины сроком на два года.





Президент одобрил эти предложения и дал указания по организационным и финансовым вопросам.

Перед ответственными лицами поставлена задача инвентаризировать и поэтапно модернизировать системы отопления социальных объектов районов и городов, привлекая к управлению ими предпринимателей. Подчёркнуто, что необходимо принять меры по снижению потерь энергии и сохранению тепла в зданиях. Поручено запустить производство энергоэффективных отопительных котлов с участием инвесторов.

Заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» отметил, что при выборе частного партнёра будут учитываться его опыт, а также оборот, который должен быть больше 5 млрд сумов. Кроме того, должны закупаться энергоэффективные котлы с гарантийным сроком эксплуатации не менее 15 лет.

Хоким Наманганской области Шавкат Абдураззоков отметил, что в регионе имеется 1608 социальных объектов, отопительные системы 133 объектов работают на газе, что «вызвало трудности во время аномальных холодов в осенне-зимний период».

По его словам, с этого года планируется передать системы отопления в этих соцобъектах в управление частным партнёрам. Хоким ожидает, что это позволит эффективнее расходовать выделяемые средства, повысить калорийность угля (за счёт импорта) и мощность отопления.

На совещании также обсуждался вопрос поставок угля. За последние годы добыча угля в стране увеличилась с 3 миллионов до 5,4 миллиона тонн. В этом году планируется добыть почти 6 миллионов тонн. Но спрос на уголь значительно больше, в связи с этим президент дал указания по привлечению частного сектора и новых технологий к освоению перспективных месторождений, а также повышению качества угля.

Ранее мы писали, что для экономии газа в стране часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц с 2023 года начали переводить на угольное топливо. В 2023 году ожидается перевод на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.