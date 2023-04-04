Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительные органы за минувший март выявили 510 случаев незаконного использования 46,2 млн кВт*ч электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сумма причинённого ущерба составила 21,9 млрд сумов — такой объём электроэнергии соответствует среднемесячному потреблению электроэнергии 231 тысячью домохозяйств.

Так, незаконно была использована электроэнергия на сумму 1,6 млрд сумов в цехе по производству металлоизделий в Наманганской области, на 898 млн сумов — на производстве в Самаркандской области, на 349 млн сумов — в Ферганской области.

Сотрудники «Узнефтегазинспеции» выявили хищение газа на 14,1 млрд сумов на газораспределительной станции в Навоийской области, сообщила 2 апреля пресс-служба Минэнерго.

При осмотре электронного счётчика газа станции «Ходжа Хасан» Каганского управления магистральных газопроводов, расположенной в Кызылтепинском районе, были обнаружены следы внешнего воздействия на прибор учета.

В отношении нарушителей приняты меры, документы направлены в правоохранительные органы, заявили в министерстве.