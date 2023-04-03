После визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область 31 марта и утверждения в должности хокима области Журабека Рахимова (с декабря 2022 года был и. о. хокима) в регионе произведён ряд других назначений.

По данным пресс-службы областного хокимията, заместителем хокима области по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения стал Сирож Бозор угли Бекчанов. Ранее он работал заведующим секретариатом хокимията по этим вопросам. На этом посту он сменил Бахрома Шариповича Курбанова, занимавшего эту должность с 2022 года.

Шухрат Ахмедов.

Хокимом Тупраккалинского района (район был образован в 2020 году) утверждён Шухрат Курвондурдиевич Ахмедов, до этого бывший начальником областного управления сельского хозяйства. Предыдущим хокимом района был Алишер Салаев.

Гайратжон Султанов.

Ранее мы писали об утверждении хокимом Ургенчского района Гайратжона Пулатовича Султанова. До этого он работал начальником управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по Каракалпакстану. Предыдущим хокимом района был Фрунзе Шарипов.

Бобурбек Эгамов.

Бобурбек Давлатназарович Эгамов стал хокимом Кошкупырского района. Ранее он работал заместителем директора Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и финансов.

Жахонгир Назаров.

Жахонгир Бахромович Назаров утверждён хокимом Багатского района. До этого он был начальником областного управления Агентства по управлению государственными активами. На новом посту он сменил Шавката Яхшибоева.