В Ургенче проходит заседание Хорезмского областного кенгаша народных депутатов, в нем принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На заседании обсуждался организационный вопрос. Президент рекомендовал Журабека Рахимовича Рахимова, исполняющего обязанности главы региона, на должность хокима Хорезмской области.

«Кандидат представил планы по обеспечению занятости и увеличению доходов населения области, обеспечению продовольственной безопасности, развитию промышленности, увеличению энергоёмкости, решению социальных вопросов и улучшению условий жизни», — отмечается в сообщении.

По результатам голосования кенгаш утвердил Журабека Рахимова в должности хокима Хорезмской области.

Напомним, Журабек Рахимов был назначен исполняющим обязанности хокима Хорезмской области в декабре 2022 года.

Ранее он занимал должности хокима Кошкупырского и Багатского районов Хорезма. Родился в 1981 году, окончил Ташкентский государственный аграрный университет, а также Академию государственного и общественного строительства при президенте.