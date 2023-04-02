Трём девочкам из детского дома семейного типа в Ургенче, которые месяцами подвергались сексуальному насилию, обеспечена безопасность", сообщила 2 апреля заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана, дочь главы государства Саида Мирзиёева.

По данным источника «Газеты.uz», девочкам предоставлена охрана, их должны сопровождать при выходе на улицу, в том числе по дороге в школу и из неё.

«Их безопасность, моральное и физическое восстановление сейчас являются приоритетом», — заявила Саида Мирзиёева.

«Одновременно мы должны заниматься созданием системы реагирования на подобные случаи и, главное, их предотвращения. Пришло время ужесточить законы и создать нормы абсолютной нетерпимости к насилию. На всех уровнях», — подчеркнула она.

«Единственное, что даёт мне надежду во всей этой ситуации, — это гласность и голос гражданского общества, без которого мы бы, возможно, были слепы к происходящему вокруг», — добавила дочь президента.

«Насилие было всегда, но именно сейчас, благодаря открытости, мы говорим о нём громко, и у нас появились реальные ресурсы для борьбы с ним. Заявленные обязательства Узбекистана по свободе слова и медиа дают плоды, пусть даже всё это происходит очень болезненно для всех», — отметила она.

«Система не выстраивается за один день, это долгий путь и борьба интересов. И сегодня голос, свободно озвучивающий проблемы, слышен как никогда громко», — написала Саида Мирзиёева.

Она поблагодарила «все СМИ и активистов, кто не равнодушен и выразил свою гражданскую позицию по данному кейсу». «Вместе мы сильны в создании работающей системы правосудия», — подчеркнула она.

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