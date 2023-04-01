Рисовая каша с сухофруктами и яблоком

еда, зира

Рисовая каша — идеальный вариант для сухура: сытно и придаст энергии на весь день.

Яичница в лаваше

еда, зира

Яичница в лаваше готовится с овощами и сыром.

Запеканка со шпинатом и фетой

еда, зира

Предлагаем попробовать эту запеканку в тёплом виде.

Тосты с авокадо и яйцом

еда, зира

Тосты с авокадо и яйцом наполнят вас энергией на весь день благодаря содержанию полезных элементов.

Творожные пончики

еда, зира

Эти румяные колобки особенно хороши в тёплом виде. Их можно посыпать сахарной пудрой и подать со стаканом молока или чашечкой чая.

Блины с зеленью и начинкой

еда, зира

Блины с такой начинкой станут отличным вариантом для сухура — вкусно, сытно, разнообразно.

Песочная галета

еда, зира

Галета — это открытый пирог с разной начинкой. Предлагаем вариант, похожий на пиццу и хачапури, но на песочном тесте.

Апельсиновая гранола

еда, зира

Употреблять гранолу можно в сухом виде или залив молоком, йогуртом или кефиром.

Сэндвич-круассаны

еда, зира

Предлагаем три варианта начинки для сэндвичей из круассанов.