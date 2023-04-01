Рисовая каша с сухофруктами и яблоком
Рисовая каша — идеальный вариант для сухура: сытно и придаст энергии на весь день.
Яичница в лаваше
Яичница в лаваше готовится с овощами и сыром.
Запеканка со шпинатом и фетой
Предлагаем попробовать эту запеканку в тёплом виде.
Тосты с авокадо и яйцом
Тосты с авокадо и яйцом наполнят вас энергией на весь день благодаря содержанию полезных элементов.
Творожные пончики
Эти румяные колобки особенно хороши в тёплом виде. Их можно посыпать сахарной пудрой и подать со стаканом молока или чашечкой чая.
Блины с зеленью и начинкой
Блины с такой начинкой станут отличным вариантом для сухура — вкусно, сытно, разнообразно.
Песочная галета
Галета — это открытый пирог с разной начинкой. Предлагаем вариант, похожий на пиццу и хачапури, но на песочном тесте.
Апельсиновая гранола
Употреблять гранолу можно в сухом виде или залив молоком, йогуртом или кефиром.
Сэндвич-круассаны
Предлагаем три варианта начинки для сэндвичей из круассанов.