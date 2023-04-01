Рисовая каша с сухофруктами и яблоком





Рисовая каша — идеальный вариант для сухура: сытно и придаст энергии на весь день.

Яичница в лаваше





Яичница в лаваше готовится с овощами и сыром.

Запеканка со шпинатом и фетой





Предлагаем попробовать эту запеканку в тёплом виде.

Тосты с авокадо и яйцом





Тосты с авокадо и яйцом наполнят вас энергией на весь день благодаря содержанию полезных элементов.

Творожные пончики





Эти румяные колобки особенно хороши в тёплом виде. Их можно посыпать сахарной пудрой и подать со стаканом молока или чашечкой чая.

Блины с зеленью и начинкой





Блины с такой начинкой станут отличным вариантом для сухура — вкусно, сытно, разнообразно.

Песочная галета





Галета — это открытый пирог с разной начинкой. Предлагаем вариант, похожий на пиццу и хачапури, но на песочном тесте.

Апельсиновая гранола





Употреблять гранолу можно в сухом виде или залив молоком, йогуртом или кефиром.

Сэндвич-круассаны





Предлагаем три варианта начинки для сэндвичей из круассанов.