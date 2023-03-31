Агентство по противодействию коррупции 29 марта огласило результаты Индекса открытости за 2022 год на платформе index.anticorruption.uz.

Подсчёт индекса осуществлялся на базе 8 индикаторов, состоящих из 84 критериев оценки:

  1. Эффективность деятельности работников, ответственных за обеспечение открытости в госорганах и организациях;
  2. Состояние размещения информации на сайтах госорганов и оказания электронных госуслуг;
  3. Размещение социально значимых сведений в определённых законодательством информационных ресурсах и создание системы отчётности перед общественностью;
  4. Размещение информации по обеспечению открытости бюджетного процесса на официальном сайте;
  5. Размещение информации на Портале открытых данных;
  6. Внедрение технологий массовой коммуникации;
  7. Состояние применения принципов открытости в раннем выявлении и предотвращении коррупции;
  8. Эффективность деятельности общественного совета.

Показатели эффективности были разделены на категории: «зелёная» — от 71 до 100 баллов, «жёлтая» — от 55 до 71 балла, «красная» — менее 55 баллов.

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Индекс охватывает 86 министерств, ведомств и учреждений, из них 21 министерство, 14 хокимиятов, 32 организации с государственным участием, 19 комитетов и агентств.

По результатам индекса 15 госорганов вошли в «зелёную» категорию, 44 — в «жёлтую», 27 — в «красную».

Наиболее высокие показатели по открытости получили Агентство статистики (89 баллов), Таможенный комитет (88), хокимият Ташкентской области (83), хокимият Хорезмской области (79) и Навоийский горно-металлургический комбинат (79).

К «жёлтой» категории отнесли Налоговый комитет, хокимият Ташкента, хокимият Джизакской области, Министерство водного хозяйства, Агентство по управлению госактивами, «Узбекнефтегаз», «Узбекуголь», «Узтрансгаз» и другие.

Самые низкие показатели по открытости присуждены Национальной телерадиокомпании, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, компании Uzbekistan Airports, «Узавтосаноат», Uzbekistan Airways, хокимияту Самаркандской области и другим.

Внедрение Индекса открытости для государственных органов и организаций предусмотрено постановлением президента от 14 июня 2022 года. Ответственные сотрудники госорганов с наивысшим уровнем открытости будут поощрены (50% месячного оклада раз в год).

Документом также был расширен перечень социально значимых сведений, подлежащих публикации.

Индекс открытости за 2022 год

агентство по противодействию коррупции, индекс открытости

агентство по противодействию коррупции, индекс открытости

агентство по противодействию коррупции, индекс открытости

агентство по противодействию коррупции, индекс открытости

агентство по противодействию коррупции, индекс открытости