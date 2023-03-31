Агентство по противодействию коррупции 29 марта огласило результаты Индекса открытости за 2022 год на платформе index.anticorruption.uz.

Подсчёт индекса осуществлялся на базе 8 индикаторов, состоящих из 84 критериев оценки:

Эффективность деятельности работников, ответственных за обеспечение открытости в госорганах и организациях; Состояние размещения информации на сайтах госорганов и оказания электронных госуслуг; Размещение социально значимых сведений в определённых законодательством информационных ресурсах и создание системы отчётности перед общественностью; Размещение информации по обеспечению открытости бюджетного процесса на официальном сайте; Размещение информации на Портале открытых данных; Внедрение технологий массовой коммуникации; Состояние применения принципов открытости в раннем выявлении и предотвращении коррупции; Эффективность деятельности общественного совета.

Показатели эффективности были разделены на категории: «зелёная» — от 71 до 100 баллов, «жёлтая» — от 55 до 71 балла, «красная» — менее 55 баллов.

Индекс охватывает 86 министерств, ведомств и учреждений, из них 21 министерство, 14 хокимиятов, 32 организации с государственным участием, 19 комитетов и агентств.

По результатам индекса 15 госорганов вошли в «зелёную» категорию, 44 — в «жёлтую», 27 — в «красную».

Наиболее высокие показатели по открытости получили Агентство статистики (89 баллов), Таможенный комитет (88), хокимият Ташкентской области (83), хокимият Хорезмской области (79) и Навоийский горно-металлургический комбинат (79).

К «жёлтой» категории отнесли Налоговый комитет, хокимият Ташкента, хокимият Джизакской области, Министерство водного хозяйства, Агентство по управлению госактивами, «Узбекнефтегаз», «Узбекуголь», «Узтрансгаз» и другие.

Самые низкие показатели по открытости присуждены Национальной телерадиокомпании, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, компании Uzbekistan Airports, «Узавтосаноат», Uzbekistan Airways, хокимияту Самаркандской области и другим.

Внедрение Индекса открытости для государственных органов и организаций предусмотрено постановлением президента от 14 июня 2022 года. Ответственные сотрудники госорганов с наивысшим уровнем открытости будут поощрены (50% месячного оклада раз в год).

Документом также был расширен перечень социально значимых сведений, подлежащих публикации.

Индекс открытости за 2022 год







