Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июня подписал указ «О мерах по внедрению системы повышения и оценки уровня открытости деятельности государственных органов и организаций» (УП-154).

С 1 августа в Перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных (сейчас 33 набора данных), включаются сведения об основных технических показателях и иной проектной документации проектов, финансируемых за счёт госбюджета и международных финансовых институтов, в том числе перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, с этой даты вводится Индекс открытости для оценки эффективности и результативности работы по обеспечению открытости в госорганах, а также компаниях с долей государства 50% и более и государственных унитарныхпредприятиях.

Индекс будет оцениваться по следующим 8 показателям:

эффективность деятельности работников, ответственных за обеспечение открытости в госорганах и организациях; состояние размещения информации на сайтах госорганов и оказания электронных госуслуг; размещение социально значимых сведений в определённых законодательством информационных ресурсах и создание системы отчётности перед общественностью; размещение информации по обеспечению открытости бюджетного процесса на официальном сайте; размещение информации на Портале открытых данных; внедрение технологий массовой коммуникации; состояние применения принципов открытости в раннем выявлении и предотвращении коррупции; эффективность деятельности общественного совета.

Агентство по противодействию коррупции ежегодно составляет Индекс открытости и публикует его в открытом доступе на электронной платформе eanticor.uz и СМИ.

Уровень открытости государственных органов и организаций оценивается по рейтингу от «0» до «100» баллов и делится на следующие категории:

от 71 баллов до 100 баллов — «зелёный»;

от 55 баллов до 71 балла — «жёлтый»;

ниже 55 баллов — «красный».

Ответственные сотрудники госорганов с наивысшим уровнем открытости будут поощрены (50% месячного оклада раз в год).

Агентству предоставлены следующие дополнительные права:

выносить предупреждения госорганам, организациям и их должностным лицам о недопущении нарушений установленных законодательством требований в сфере открытости;

вносить представления о принятии мер по устранению причин и условий, приведших к нарушению требований, установленных законодательством об открытости;

направлять запрос на истребование документов, подтверждающих достоверность открытых данных, опубликованных на официальном сайте и иных информационных ресурсах.

13 июня сенаторы одобрили поправки, предусматривающие административную ответственность за нарушение законодательства об открытости госорганов. Теперь ответственных сотрудников госорганов могут оштрафовать до 3 млн сумов, если они не будут публиковать социально значимые сведения.