Проект закона о митингах находится на рассмотрении в Администрации президента Узбекистана. Об этом на пресс-конференции 28 марта сообщил начальник департамента законодательства Министерства юстиции Миржалол Аллакулиев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Проект закона о митингах и массовых демонстрациях на сегодняшний день разработан. Согласован с соответствующими министерствами и ведомствами. Недавно по этой теме было [обсуждение]… По рекомендации Министерства внутренних дел проект находится в процессе рассмотрения в Администрации президента», — сообщил представитель Минюста.

Миржалол Аллакулиев также ответил на вопрос, насколько справедливо был наказан блогер Олимжон Хайдаров, которого суд оштрафовал на 21 млн сумов за нарушение порядка организации и проведения митингов, если такого порядка нет в законодательстве.

По его словам, при принятии решения суд основывался на трёх документах, но он не назвал их.

Отметим, что несмотря на наличие в КоАО ответственности за «нарушение порядка организации собраний, митингов, уличных прогулок или демонстраций», этот порядок в законодательстве не прописан. Это в 2021 году признал Русланбек Давлетов, возглавлявший тогда Минюст.

МВД публиковало для обсуждения проект закона «О митингах, собраниях и демонстрациях» в июне 2019 года, а затем ещё раз 18 августа 2020 года. По итогам двух обсуждений закон так и не был принят. При этом министерство отмечало, что основной целью принятия закона о митингах является «реализация конституционных прав граждан», назвав отсутствие закона правовым пробелом.