Кубок Рустама Касымджанова, известного узбекского шахматиста и чемпиона мира 2004 года по версии FIDE, впервые состоялся в Ташкенте (трансляции). Турнир по быстрым шахматам прошёл 28 и 20 марта. Участники соревновались в двух группах — Masters и Challengers. В первой играли сильнейшие шахматисты Узбекистана и приглашённые звёзды. Во второй — зарубежные гроссмейстеры и местные мастера. Призовой фонд турнира составил 70 тысяч долларов.

В обеих группах боролись 10 человек по круговой системе — каждому предстояло сыграть по одной партии против всех соперников.

Партии проходили с контролем времени, называемым рапидом, или быстрыми шахматами. Обоим игрокам на партию давалось по 15 минут, а после каждого сделанного хода добавлялось 10 секунд.

В «классических» шахматах на партию даётся полтора часа и более. Например, в предстоящем матче на первенство мира между Яном Непомнящим и Дином Лиженем обоим игрокам будет отведено два часа на первые сорок ходов, после которых добавляется час на следующие двадцать, и пятнадцать минут на оставшуюся игру.

В связи с уменьшенным количеством времени момент цейтнота — когда уже нет времени серьёзно обдумывать ход — наступает быстрее. Шахматисты чаще позволяют себе рискованные решения, рассчитывая, что соперник не успеет разобраться в сложной позиции. В рапиде также не принято раскрывать заготовленные идеи в начале игры, оставляя их для испытаний в «классику». Всё это приводит к тому, что ошибок становится больше, но партии получаются более зрелищными, а их результаты — менее предсказуемыми.

В главной группе играли члены олимпийской сборной Узбекистана: 18-летний Нодирбек Абдусатторов, 21-летний Нодирбек Якуббоев, 17-летний Жавохир Синдаров, 21-летний Шамсиддин Вохидов и 28-летний Жахонгир Вахидов, а также чемпион мира по версии FIDE 2004 года 43-летний Рустам Касымджанов.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



Из зарубежных спортсменов в главной группе были один из сильнейших шахматистов России Александр Грищук, чемпион мира по рапиду 2013 года азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, а также хорошо проявившие себя в начале года на турнире Вейк-ан-Зее голландец Йорден Ван Форест и иранец Пархам Махсудлу.

Александар Инджич. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



По итогам первого дня, в который были сыграны пять партий, с четырьмя очками лидировали Синдаров и Абдусатторов. Нодирбек в 2021 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам, а в следующем — попал в десятку, благодаря чему казался вероятным победителем турнира. Но в шестом туре он проиграл Жахонгиру Вахидову, а в седьмом — Жавохиру Синдарову, который и стал триумфатором, набрав в общей сложности 6,5 очков из 9. На втором месте, отстав на пол-очка, оказался Пархам Махсудлу, а на третьем — Шамсиддин Вохидов.

Жавохир Синдаров — в центре. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.





В группе Challengers первое-второе место, также с 6,5 очками, поделили сербский гроссмейстер Александар Инджич и международный мастер Ортик Нигматов. По дополнительному показателю, коэффициенту Бергера, победителем стал Александар Инджич. Третье место занял лидер сборной Армении гроссмейстер Габриэль Саргиссян.



