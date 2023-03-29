Обнуление таможенных пошлин на импорт ряда продуктов питания и товаров приведёт к снижению импортных цен на эти виды продукции более чем на 1%, а сохранившиеся дополнительные средства у населения простимулируют рост спроса в экономике. Об этом на брифинге 28 марта заявил директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Обид Хакимов.

Пресс-секретарь президент Шерзод Асадов отметил, что за последние годы продовольственная инфляция остаётся на высоком уровне. Рост цен на транспортные перевозки, удобрения и топливо также продолжают влиять на стоимость продуктов питания. В связи с этим президент подписал указ о введении нулевых пошлин до 2024 года на импорт 34 видов продуктов питания (ещё 2 — до 1 сентября 2023 года), а также внедрение порядка возмещения суммы уплаченного НДС для граждан из социального реестра.

Глава ЦЭИР Обид Хакимов отметил, что указанные продукты являются наиболее широко используемыми в потреблении населения. В 2022 году в Узбекистан ввезено этих товаров на сумму около 900 млн долларов, по ним уплачено более 500 млрд сумов таможенных пошлин.

По оценкам директора ЦЭИР, обнуление таможенных пошлин на отдельные виды потребительских товаров окажет двойной эффект.

«Во-первых, при снижении таможенных пошлин, импортная продукция становится дешевле, и, как следствие, увеличивается потребление этих продуктов. Мы называем это эффектом обмена. Во-вторых, поскольку товары, ввозимые из одной страны, дороже, — меняется и направление торговли. То есть изменится география импорта. Мы провели свою оценку исходя из того, как эти меры повлияют на потребителей, с точки зрения этих двух эффектов», — заявил он.

Обид Хакимов считает, что обнуление пошлин на эти виды потребительских товаров окажет адресную поддержку наиболее социально уязвимым слоям населения, и простимулирует потребление малообеспеченными домохозяйствами.

«Например, если мы рассмотрим потребление на примере одного домохозяйства, то анализ показывает, что в основном на эти продукты питания приходится большая часть дохода домохозяйств с низким или средним уровнем дохода. В том числе, это макароны, яйца, масло, мясо, сыр, яблоки и т. д. Так, если наиболее уязвимые слои населения при покупке только кефира тратят 5,6% от расходов домохозяйства, то на семьи с наиболее высокими доходами приходится лишь 0,7% расходов на ту же товарную группу», — объяснил эксперт.

Результаты исследования показывают, что соотношение расходов на эти продовольственные товары к доходам в 8−10 раз выше для бедных, чем для домохозяйств с наиболее высоким уровнем дохода.

По оценкам ЦЭИР, обнуление таможенных пошлин на эти товары увеличит импорт мяса и мясных продуктов на 4,8 млн долларов, сыров — почти на 900 тысяч, орехов — на 1,3 млн, яблок и груш — на 1,9 млн, свежих фруктов — на 1,6 млн, шоколада — на 4,7 млн, кондитерских изделий — на 1,2 млн.

«С макроэкономической точки зрения, вследствие увеличения импорта ожидается рост потребления населения и снижение импортных цен на эти виды продукции более чем на 1%», — подчеркнул Обид Хакимов.

Макроэкономические эффекты

Товары, ввозимые из стран СНГ, не облагаются импортными таможенными пошлинами в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ). Из-за нарушений транспортно-логистических цепочек, остановки производств в странах-основных поставщиках, Узбекистан увеличил импорт из третьих стран, не входящих в ЗСТ СНГ, в отношении товаров, в которых применяются ставки импортных таможенных пошлин. Это в свою очередь приводит к удорожанию продукции на внутреннем рынке, заявил Обид Хакимов

В ходе исследования выяснилось, что 57% продукции по рассматриваемым позициям в 2022 году ввозились беспошлинно из стран СНГ, а по остальным 43% импортируемых потребительских товаров применялись ставки таможенных пошлин.

Ожидается, что обнуление пошлин приведёт к умеренному увеличению импорта потребительских товаров по этим позициям на 6,7%. Наибольшее увеличение импорта ожидается по следующим группам товаров: «прочие мясо и пищевые мясные субпродукты», «свежие, охлаждённые или замороженные фрукты», «свежие яблоки, груши и айва», «орехи», «кондитерские изделия», «шоколад», «макаронные изделия» и «сырные продукты».

Вместе с тем ожидается снижение импортных цен на внутреннем рынке на эти продукты на 1,16 процентных пункта.

По оценкам, это также окажет позитивный эффект на сферу услуг по проживанию и питанию, перевозкам и хранению и чуть менее ощутимое положительное влияние на сферу оптовой и розничной торговли, а также информацию и связь.

Нововведение позволит сохранить дополнительные средства у населения в размере 600 млрд сумов, что простимулирует рост внутреннего спроса в экономике на 0,45 процентных пункта и окажет мультипликативный эффект на рост экономики.

Влияние на потоки импорта

Оценка воздействия на торговые потоки показала, что импорт продуктов питания сократится из России, Молдовы, Казахстана, Беларуси и Украины.

При этом ожидается увеличение импорта из ЕС. Наибольший рост импорта среди стран ЕС придётся на Польшу, Францию и Италию. Другими странами с наиболее выраженными положительными общими торговыми эффектами являются Турция, Китай и Индия.

Стоит отметить, что доля продовольствия в общем объёме импорта составляет около 11,5%. Финансист Отабек Бакиров считает, что правительству Узбекистана необходимо отказаться от политики протекционизма. Он задался вопросом, почему пошлины на основные виды продовольствия и товары народного потребления снижаются только сейчас, если и раньше было известно о негативном эффекте на благосостояние населения. Эксперт также спросил, почему обнуление пошлин носит временный характер (только до конца года) и почему нулевая пошлина применяется только к основным видам продуктов питания, если есть и сотни других товарных позиций, «которые приводят к обнищению узбекистанцев, оставляют их без права выбора для обогащения монополистов и олигархов».