Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта подписал указ о введении нулевых ставок таможенных пошлин на импорт ряда продуктов питания. Документ есть у «Газеты.uz».

Указом до 1 января 2024 года освобождаются от таможенной пошлины следующие виды продуктов питания и товары:

№ Код ТН ВЭД Наименование товара Действующая ставка (%)

1. 0203, 0208, 0209 Свинина свежая, охлаждённая или замороженная; Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлаждённые или замороженные; Свиной жир, отделённый от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлечённые другим способом, свежие, охлаждённые, замороженные, солёные, в рассоле, сушёные или копчёные 10

2. 0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущённые или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао 20, но не менее 0,30 долл. США/кг

3. 0406 Сыры и творог 15, но не менее 0,50 долл. США/кг

4. 0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушёные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ 10

5. 0703* Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлаждённые 20

6. 0705* Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлаждённые 20

7. 0713 Овощи бобовые сушёные, лущёные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые 20

8. 0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушёные 10, но не менее 0,20 долл. США/кг

9. 0808 Яблоки, груши и айва, свежие 20, но не менее 0,20 долл. США/кг

10. 0810 Прочие фрукты, свежие 20, но не менее 0,20 долл. США/кг

11. 1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 10

12. 1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 10

13. 1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушённое, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дроблёное); зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 10

14. 1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные 10

15. 1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушёных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 10

16. 1108 Крахмал; инулин 5

17. 1513 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава 5, но не менее 0,10 долл. США/кг

18. 1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие 15

19. 1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы 15

20. 1703 Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара 10

21. 1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао 30, но не менее 0,35 долл. США/кг

22. 1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 30, но не менее 0,35 долл. США/кг

23. 1902 Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клёцки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный 15, но не менее 0,10 долл. США/кг

24. 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 20, но не менее 0,30 долл. США/кг

25. 2004 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные 20

26. 2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные 20

27. 2007 Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путём тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 20, но не менее 0,60 долл. США/кг

28. 2008 Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включённые 20

29. 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая пли мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них 10

30. 2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица 20

31. 2104 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 30, но не менее 1,0 долл. США/кг

32. 2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ 30, но не менее 0,50 долл. США/л

33. 2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки 30, но не менее 0,50 долл. США/л

34. 3305 Средства для волос 20, но не менее 0,50 долл. США/кг

35. 3307 Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включённые; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами 20

36. 6111, 6209 Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания Детская одежда и принадлежности к детской одежде 10

37. 6402999100, 6403511100, 6403519100, 6403593100, 6403599100, 6403911100, 6403919100, 6403993100, 6403999100 Обувь с длиной стельки менее 24 см 20, но не менее 3,0 долл. США/пар



* — действие льгот распространяется до 1 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что на указанные товары нулевые ставки вводятся впервые. Помимо них, до 1 июля 2023 года действуют нулевые ставки на 22 вида продуктов питания, включая мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и растительное масло.

Кроме того, в новый список вошли шоколад, кондитерские изделия, свежие яблоки, груша и айва, йогурт, кефир и другие молочные продукты, макаронные изделия, сыры и другие продукты, ставки на которые предлагалось обнулить ещё летом 2022 года, однако они не вошли в финальный перечень.

Введение льгот на новый список продовольствия анонсировали президент Шавкат Мирзиёев 23 марта на видеоселекторном совещании по мерам увеличения заготовки продовольственной продукции, эффективной организации весеннего посевного сезона.

На мероприятии отмечалось, что за последние два года мировая продовольственная инфляция составляет не ниже 15−20% в год, мировые цены на растительное масло, молоко и мясо поднялись до самого высокого уровня за последние 30 лет, а на зерновые продукты и сахар — до самого высокого уровня за последние 10 лет.

Увеличение затрат на логистику, удобрения и топливо при экспорте-импорте также оказывает влияние на стоимость продовольствия. Согласно анализу, такая ситуация сохранится в 2023 году и в ближайшие годы.

В Узбекистане под выращивание продуктов питания выделено 200 тысяч га земли, введено в оборот дополнительно 500 тысяч га земли, что «служит стабилизации цен на внутреннем рынке и увеличению экспорта».

«Однако рост численности нашего населения, нестабильная ситуация в мире, перебои в логистике ставят перед нами более серьёзные задачи в плане увеличения продовольствия», — сказал глава государства.

В связи с этим хокимам областей и районов поручено изыскать дополнительные возможности для увеличения производства продуктов питания и трудоустройства людей.

Президент подверг критике тот факт, что некоторые районы не в состоянии обеспечить себя основными продуктами питания, несмотря на то, что им выделено 70 тысяч га дополнительных земель для продовольствия.

В связи с этим президент сообщил, что будут предоставлены льготы на импорт продовольственных товаров.

Кроме того, с 1 мая при покупке гражданам, состоящим на учёте в социальном реестре, мяса крупного рогатого скота, баранины и птицы, яиц и растительного масла будет предоставлен возврат НДС. Эта мера создаст удобства для 2 миллионов семей, отмечалось на совещании.