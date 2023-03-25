Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провёл совещание, на котором обсуждены ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.

В 2022 году было реализовано государственных активов на сумму 11,3 триллиона сумов (около $989,6 млн). Продажа государственной доли в «Ипотека-банке» в прошлом году за 324 млн долларов и в компании «Coca-Cola Uzbekistan» в 2021 году за 252 млн долларов также стали крупнейшими сделками последних лет.

Но процесс приватизации динамично продвигается не во всех регионах и отраслях, отметил глава государства. Например, в Ташкентской области реализовано 112 объектов, на базе которых появилось 150 предпринимательских субъектов и более тысячи новых рабочих мест. Однако в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях из выставленного на продажу в прошлом году имущества не продано и 30%. В разрезе отраслей наиболее медленно идёт приватизация активов акционерного общества «Уздонмахсулот».

В целом инвентаризация, проведённая в более 30 тысяч гособъектов в начале текущего года, показала, что в сфере приватизации предстоит ещё многое сделать, указал президент.

Фото: пресс-служба президента.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев 24 марта своим постановлением утвердил новую программу приватизации, в которой определены мероприятия по трём направлениям — продажа акций, недвижимости и организация IPO.

Во-первых, на продажу будут выставлены государственные пакеты акций 1000 предприятий.

Во-вторых, на публичные торги будет выставлена 1000 объектов недвижимости. Они включают 600 га земли и сооружения общей площадью 1 млн кв. м. Сообщается, что они обеспечены инфраструктурой и расположены недалеко от населённых пунктов.

Для ускорения реализации данных объектов срок подготовки объектов к продаже будет сокращён с нынешних 80 дней до 48 дней. Будет разрешено выставлять на продажу объекты площадью до 2000 кв. м по прямым заявкам предпринимателей.

В-третьих, госдоля в 40 крупных предприятиях и банках будет реализована через «народное IPO». В частности, впервые населению будет предложено около 2% акций таких крупных предприятий, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические, Узбекский металлургический комбинаты, «Узтелеком», Национальный банк, «Узпромстройбанк». У населения будет возможность покупать акции напрямую у предприятий. Компании, акции которых приобретены на IPO, будут в течение пяти лет направлять не менее 30% своей чистой прибыли на выплату дивидендов.

По оценкам, эта программа обеспечит поступления в размере 13 трлн сумов в 2023 году, будет способствовать созданию 3000 новых предприятий и 50 тысяч рабочих мест.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров в 2021 году сообщал, что правительство не намерено приватизировать НГМК полностью. «Это крупнейшая компания в Узбекистане с ежегодной выручкой более $5 млрд. К 2024 году планируем выставить на IPO 10−15% акций максимум. Окончательное решение будет принято главой государства», — отмечал он.