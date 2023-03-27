Из Швеции в Узбекистан по линии Интерпола впервые экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске, об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола Узбекистана.

Сообщается, что задержанный в сговоре с группой лиц «по хорошо продуманному плану» путём подлога документов занимался продажей недвижимости, чем был нанесён особо крупный материальный ущерб пострадавшим.

От уголовного преследования мужчина скрывался на территории стран Евросоюза, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан на территории Швеции.

В сообщении говорится, что задержанию предшествовали встреча глав национальных бюро Интерпола Узбекистана и Швеции на полях ежегодной конференции глав бюро Интерпола в Лионе (Франция), а также длительная переписка и переговоры по ходатайству Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Задержанный доставлен в Узбекистан, где предстанет перед судом.