С 1 апреля международный аэропорт «Андижан» временно приостановит приём и выпуск воздушных судов в связи с реконструкцией аэродромного комплекса, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airports.

«В рамках реконструкции предусмотрена модернизация покрытия взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и мест стоянок воздушных судов, а также установка новой системы светосигнального оборудования, метео- и радионавигационных систем посадки», — отметили в компании.

24 марта в системе аэронавигационной информации (НОТАМ) появилось сообщение, что аэропорт Андижана будет закрыт на реконструкцию до конца 2023 года.

В апреле 2022 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву был презентован проект строительства единого международного аэропорта для трёх областей Ферганской долины.

В июне того же года глава Uzbekistan Airports Рано Джураева рассказывала о двух сценариях развития аэропортов Ферганской долины: реконструкция и строительство новых аэропортов на их нынешних местах и возведение единой воздушной гавани для трёх областей.