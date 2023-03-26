Жители 13 махаллей Алмазарского района Ташкента, а также 2 махаллей Ташкентского района столичной области больше двух суток оставались без электричества из-за аварии.

Как сообщили «Газете.uz» жители района, электричество отключилось в ночь на 24 марта. Компания «Региональные электрические сети» и Министерство энергетики Узбекистана сообщили, что неисправность произошла на высоковольтной подстанции «Сагбан» 110/35/10 кВА в Алмазарском районе, снабжающей указанные махалли электроэнергией.

26 марта в 9:13 на подстанции был запущен новый, более мощный силовой трансформатор, сообщила пресс-служба районного хокимията. К полудню подачу электричества планировалось постепенно восстановить во всех махаллях Алмазарского района. Хокимият Ташкентской области сообщил, что там электричество полностью подключат до 15:00.

В «Региональных электрических сетях» сообщили, что работы заняли долгое время по причине сложности процесса. К ликвидации аварии были привлечены 84 сотрудника и 12 единиц специального автотранспорта.





Как уточнили «Газете.uz» в «РЭС», отключение электричества затронуло около 17 тысяч абонентов. Компания принесла извинения за неудобства.

По данным жителей, что из-за отключения электричества также прервалась подача воды. В Telegram-группе центральной диспетчерской службы 1055 в 11:26 сообщалось, что на улице Уразбаева электричество восстановили, но холодной воды ещё не было.

Одна из жительниц района в разговоре с «Газетой.uz» отметила, что власти района и города могли бы оказать людям помощь, чтобы им было легче преодолеть неудобства, например, развернуть палатки с зарядными устройствами, организовать доставку воды и продуктов.

Как мы сообщали ранее, в 2023 году планируется реализовать проект развития электросетей напряжением 35−110 кВ, направленный на улучшение электроснабжения Ташкента. Для этого потребуется 3,56 трлн сумов. Новые подстанции построят на территории Yunusobod city, Tashkent city и в других районах.