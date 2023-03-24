В пятницу и на выходных по территории Узбекистана ожидается малооблачная погода без осадков, сообщил Узгидромет.

По югу и пустынной зоне 24 марта местами возможно усиление ветра до 15−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Температура воздуха будет в пределах +20…+23 градусов.

В субботу и воскресенье дневная температура воздуха повысится до +23…+25 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +27…+29.

По горным районам юга Узбекистана 24−26 марта местами возможен дождь, в высокогорьях — осадки в виде дождя или снега.

В Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура ночью будет в пределах +8…+10 градусов, днём — +22…+25.