Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках».

Как мы сообщали ранее, документом до 2024 года вводятся нулевые пошлины на импорт 34 видов продуктов питания и товаров, включая сыры, творог, шоколад, кондитерские изделия, яблоки, грушу и айву, йогурт, кефир, молочные продукты, макаронные изделия, свинину. До 1 сентября эта льгота применяется и на ввоз лука и салата-латука.

Помимо них, до 1 июля 2023 года действуют нулевые ставки на 22 вида продуктов питания, включая мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и растительное масло. Указом президент этот срок продлён до 1 января 2024 года.

Более того, до 2024 года временно приостанавливаются:

ограничения на закупку государственными заказчиками импортируемых продовольственных товаров в рамках государственных закупок, предусмотренные постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года №41 «О мерах по поддержке отечественных производителей»;

порядок обязательной маркировки на государственном языке ввозимых в Узбекистан продовольственных товаров.

Эта льгота ранее уже вводилась и действовала до 2023 года. Заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов тогда объяснял «Газете.uz», что Узбекистан диверсифицирует рынки для импортных поставок продовольствия, но из-за наличия требования о маркировке на госязыке импорт может подорожать.

«Например, условно, я приезжаю в страны Латинской Америки, с которыми мы до этого раньше не работали. В этих странах для моей партии не смогут сделать [маркировку]. Может быть, потом со временем мы внедрим или на [таможенной] территории [Узбекистана] будет наклеиваться [маркировка]. Но в целом импорт не должен дорожать, чтобы насытить рынок. Конечная цель — чтобы было дешевле», — пояснял он.

Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров в месячный срок внести в Администрацию президента предложения о повышении эффективности процесса государственного контроля при ввозе продовольственной и сельскохозяйственной продукции на территорию Узбекистана и его налаживании на основе принципа риск-анализа, а также расширении перечня товаров повседневного потребления, в отношении которых при импорте применяется нулевая ставка таможенной пошлины.

На фоне падения пищевой промышленности с начала года президент накануне объявил о планах по выделению 6,2 трлн сумов для увеличения производства продуктов питания. Предпринимателям впервые выделят 130 млн долларов напрямую — без посредничества банков, сказал президент.