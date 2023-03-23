Для увеличения производства продуктов питания в Узбекистане в 2023 году планируется выделить 6,2 трлн сумов по новому механизму. Об этом на видеоселекторном совещании 23 марта сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

В частности, из Сельскохозяйственного фонда на пополнение оборотных средств субъектов плодоовощеводства будет выделено 700 млрд сумов. На поставку саженцев, семян, удобрений и техники на выделенные населению земли направят 500 млрд сумов.

Министерство сельского хозяйства выделит 130 млн долларов напрямую предпринимателям — впервые без посредничества банков. Кредит будет дешевле и доступнее благодаря отсутствию «банковской надбавки», сказал президент. Займы в национальной валюте будут выделяться на выращивание и переработку продукции, покупку техники по ставке 14% на срок до 10 лет, хотя «раньше мы не давали на 10 лет», отметил глава государства.

Кроме того, планируется построить интенсивные сады и виноградники, логистические объекты, а затем сдавать в аренду (в лизинг) предпринимателям. Они смогут заплатить 20% авансом, а остальные 80% выплачивать в рассрочку в течение 10 лет.

Для этого предприниматели будут представлять свои проекты на рассмотрение через электронную платформу министерства, которое будет напрямую финансировать их.

В 2022 году производство продуктов питания в физическом объёме выросло на 6,2%. Однако в январе-феврале этого года произошло снижение на 1,8% (в январе на фоне аномальных холодов и перебоев с электро- и газоснабжением произошло падение на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).