Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября подписал постановление о дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Документом действие нулевых ставок таможенной пошлины на следующие продукты питания (вводились до 1 января 2023 года) продлеваются до 1 июля 2023 года:

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, мулов или лошаков, свежее, охлаждённое, замороженное (ранее была ставка в 10%); Рыбу (5%); Рыбное филе (5%); Рыбу сушёную, солёную или в рассоле (5%); Молоко и сливки, сгущённые или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (15%); Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты (5%); Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или варёные (30%); Бананы, включая плантайны, свежие или сушёные (20%, но не менее 0,20 доллара/кг); Цитрусовые плоды, свежие или сушёные (кроме лимона) (20%, но не менее 0,20 доллара/кг); Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зёрен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (5%, но не менее 0,20 доллара/кг); Чай в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг в одноразовой упаковке (15%, но не менее 0,30 доллара/кг); Прочий чай в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг (10%, но не менее 0,20 доллара/кг); Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или и рафинированные, но без изменения химического состава (5%, но не менее 0,10 доллара/кг); Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5%); Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке (5%, но не менее 0,10 доллара/кг); Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516 (5%, но не менее 0,15 доллара/кг); Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401−0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые (30%, но не менее 1 доллара/кг); Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме хлопьев, гранул, шариков, крупинок или в других аналогичных формах (15%); Готовые пищевые продукты, полученные путём вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включённые (20%); Дрожжи пекарные (20%, но не менее 0,50 доллара/кг).

Кроме того, обнуляется пошлина на пшеничную и пшенично-ржаную муку, которая до этого облагалась пошлиной в 10%.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов сообщал «Газете.uz», что у Узбекистана сегодня меняются страны-партнёры, поскольку у основных торговых партнёров теперь может не производиться та или иная продукция.

По его словам, завоз продукции из других стран также приведёт к росту логистических расходов, что может сказаться на цене. Чтобы это не сильно ударило по покупателю из Узбекистана, необходимо убрать пошлины, отмечал он.