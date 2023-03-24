В Амударьинском районе Каракалпакстана рано утром 23 марта обрушились две опорные балки железнодорожного моста, строящегося через автодорогу А-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» (между 717-м и 718-м километрами, карта). Видео и фотографии обрушившейся часть опубликовало издание KRuz.uz.

Новая железнодорожная ветка из Шаватского района в Караузякский (около 80 км) ведёт к возводимому через реку Амударью автомобильно-железнодорожному мосту, который призван улучшить связанность районов Каракалпакстана и Хорезмской области с другими регионами Узбекистана. С 1938 года в качестве автомобильной переправы здесь используется понтонный мост.

Компания «Узбекистон темир йуллари» начала строительство моста и железной дороги (проект оценивается в 174 млн долларов США) в декабре 2020 года. В сентябре 2021 года на месте строительства моста был президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Завершить строительство планировалось к осени 2022 года.

«Это проект, которого люди ждали много лет. Теперь он должен долгие годы служить нашему народу. Поэтому качество на первом месте. Выделены немалые деньги. Необходимо привлечь опытных специалистов, учесть каждую деталь, строить на совесть», — сказал тогда президент.

В сообщении хокимията Амударьинского района говорится, что «две временные балки упали по неизвестным причинам». Уточняется, что заказчиком проекта является «Узбекистон темир йуллари», генеральным проектировщиком — институт «Боштранслойиха», генподрядчиком — структурные подразделения «Узбекистон темир йуллари». Упавшие балки были установлены 14-м мостостроительным отрядом железнодорожной компании.

«Данные балки были установлены временно и выполняли вспомогательную функцию при строительстве моста», — заявили в хокимияте.

Для расследования причин происшествия из Ташкента направлены специалисты и сотрудники лаборатории. В результате инцидента никто не пострадал, отмечается в сообщении.

KRuz.uz напоминает, что вечером 21 марта и в ночь на 23 марта в Узбекистане ощущались землетрясения, эпицентр которых был в Афганистане и Таджикистане, соответственно. Связано ли обрушение с подземными толчками, пока неизвестно.