Заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в конференции ООН по водным ресурсам, которая прошла в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке с 22 по 24 марта.

Выступая от имени Узбекистана, она поделилась проблемами и достижениями в области управления водными ресурсами.

«Кризис Аральского моря — страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей море вновь становится символом надежды и обновления», — сказала дочь президента.

Она уточнила, что за счёт средств Многопартнёрского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного в 2018 году под эгидой ООН, реализуются проекты общей стоимостью более 14 млн долларов США.

«Наша страна поставила перед собой амбициозную цель — превратить высохшее дно Аральского моря в сад, и сейчас озеленено почти 1,5 миллиона гектаров земли. Поскольку наша страна хорошо понимает ценность времени в борьбе с разрушением окружающей среды, мы реализуем эту задачу быстро», — заявила она.





Саида Мирзиёева отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря. Она представила проект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Aral Culture Summit, включающий в себя крупные образовательные и культурные программы.

«Чтобы поддержать жителей этого региона, мы вложили инвестиции не только в специалистов различных отраслей, но и в творческие силы художников и дизайнеров. Благодаря их совместным усилиям мы уже начали привлекать внимание, создавать новые рассказы и освещать невидимые проблемы. Мы создаём новый нарратив для построения лучшего будущего — Саммит культуры Арала», — подчеркнула она.

Деятельность саммита направлена на сохранение биокультурного, культурного и языкового разнообразия в Приаралье.

«Я убеждена, что искусство, дизайн и культура могут сыграть решающую роль в повышении осведомлённости, поощрении связей, построении будущего и, в конечном итоге, в создании позитивных изменений. Вот почему мы поставили перед собой твёрдую цель по созданию стипендиальных программ и грантов, междисциплинарных образовательных программ и поддержки произведений искусства, посвящённых Аралу», — сказала Саида Мирзиёева.

«На горизонте очень много перемен. Мы надеемся, что вы встретите их вместе с нами. Мы рассказали вам о наших проблемах. Мы надеемся и верим, что вы поддержите нас», — отметила она.

«Газета.uz» ранее сообщала о программе «Аральская мечта», в рамках которой планируется создать ННО «Орол орзуси», привлечь средства благотворителей и доноров, создать сеть «послов Аральского моря» и реализовать другие инициативы.