Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 23 марта обсудил вопрос обеспечения сельского хозяйства техникой.

Глава государства отметил, что сегодня у кластеров, фермеров и дехкан сформировался спрос почти на 11 тысяч машин и агрегатов стоимостью 2,6 трлн сумов.

Поэтому с 1 апреля будет предоставляться 15-процентная субсидия на закупку всех видов сельхозтехники отечественного производства (сейчас льгота предоставляется только на технику, производимую в Чирчикском кластере сельхозтехники). Импортируемая техника освобождается от уплаты таможенной пошлины и утилизационного сбора сроком на три года, будет разрешена отсрочка уплаты НДС в течение 9 месяцев (сейчас льгота предоставляется только на технику для хлопководства и животноводства).

На приобретение техники будут выдаваться кредиты под 10% годовых сроком на 10 лет, сообщил Шавкат Мирзиёев.

Перед Министерством инвестиций, промышленности и торговли поставлена задача расширить реализацию проектов, предусматривающих производство в стране 25 видов продовольственных товаров с наибольшей долей в импорте. Даны указания по созданию благоприятных условий для фермеров и предпринимателей с использованием различных экономических инструментов.