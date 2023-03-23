Каршинский городской суд по уголовным делам 10 марта приговорил бывшего хокима Карши Жамшида Фозилова к четырём годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет. Об этом 23 марта сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Жамшид Фозилов был признан виновным по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), пункту «а» части второй статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба), пункту «а» части второй статьи 209 (должностной подлог) и пункту «а» части второй статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершённое повторно) Уголовного кодекса Узбекистана.

Жамшид Фозилов подал апелляционную жалобу в коллегию по уголовным делам Кашкадарьинского областного суда.

В октябре прошлого года мы сообщали, что экс-хоким был задержан по делу о хищении 60,5 млрд сумов. Сообщалось, что он вступил в сговор с членами постоянной комиссии по рассмотрению вопросов права собственности, пользования и аренды (реализации) земельных участков при Каршинском городском хокимияте для «незаконной передачи земельных участков и других объектов инфраструктуры в Карши на основании поддельных документов».

Тогда его сначала поместили под домашний арест, но после протеста городского прокурора областной суд вынес решение о заключении под стражу.