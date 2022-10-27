Бывший хоким Карши Жамшид Фозилов задержан по делу о хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кашкадарьинской области.

По данным ведомства, Жамшид Фозилов во время работы хокимом Карши с 9 июля 2016 года по 26 октября 2019 года «умышленно использовал предоставленные ему служебные полномочия и совершал действия, выходящие за их рамки».

В частности, он предположительно вступил в преступный сговор с членами постоянной комиссии по рассмотрению вопросов права собственности, пользования и аренды (реализации) земельных участков при Каршинском городском хокимияте — заместителем хокима по строительству У. Авазовым, главным юрисконсультом хокимията Ш. Бухаровым, главным архитектором города Ш. Бороновым, начальником отделения Палаты государственных кадастров М. Хушовым и другими для «незаконной передачи земельных участков и других объектов инфраструктуры в Карши на основании поддельных документов».

В результате, сообщает прокуратура, за 2018−2019 годы в 54 случаях «члены преступной группы» предположительно приняли решения о незаконном отводе земель общей площадью 463,2 тысячи кв. м (46,3 га) и стоимостью 60,5 млрд сумов без проведения аукционов, что привело к хищению. Для этого они, как сообщается, ссылались на постановления Кабинета министров, утратившие силу, или документы, подготовленные с включением заведомо ложных сведений и записей, не являющихся основанием для принятия решения.

Каршинский городской суд по уголовным делам 20 октября отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и применил домашний арест в отношении экс-хокима.

В ответ прокурор Карши подал протест в апелляционную инстанцию областного суда по уголовным делам, которая 22 октября отменила решение суда первой инстанции и вынесла решение о заключении Жамшида Фозилова под стражу.