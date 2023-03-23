В 7:53 четверга по ташкентскому времени в Таджикистане произошло очередное землетрясение.

Как сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, его магнитуда составила 4,9. Глубина — 15 км.

Эпицентр подземных толчков находился в Горно-Матчинском районе Согдийской области на расстоянии 216 км от Ташкента в юго-восточном направлении.

В Ташкенте землетрясение ощущалось с силой 2 балла, в Сырдарьинской области (152 км от эпицентра) — 2−3 балла, в Джизакской (188 км), Ферганской (204 км) и Наманганской областях (242 км) — также 2 балла.

Это четвёртый афтершок после ночного землетрясения в данном районе Таджикистана. Оно произошло в 1:09 по ташкентскому времени и ощущалось в Узбекистане с силой до 5 баллов. Предыдущие три афтершока в Узбекистане не ощущались, они произошли в 1:36 (магнитуда — 3,9), в 5:27 (магнитуда — 4) и в 6:53 (магнитуда — 4). Все — на глубине 15 км.

Дополнение:

В 8:50 зарегистрирован ещё один афтершок магнитудой 4.