Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве 21 марта отдельно остановились на регионе Центральной Азии, следует из совместного заявления стран «об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

«Стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта „цветных революций“ и внешнего вмешательства в дела региона», — говорится в заявлении.

Стороны также отметили «позитивный вклад Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечение региональной безопасности» и потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и КНР «в целях обеспечения мира и стабильности региона».

В совместном заявлении двух стран в начале февраля 2022 года, когда Пекин посещал Владимир Путин, говорилось, что Россия и Китай выступают против «действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах», а также «намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против „цветных революций“ и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях».

Си Цзиньпин находился в Москве с трёхдневным государственным визитом. Это была его первая поездка за рубеж после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.