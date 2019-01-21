Узбекистан и Германия имеют все возможности для увеличения объема двустороннего торгового оборота с 700 млн евро до 1 млрд евро. Об этом говорилось на переговорах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося с официальным визитом в Берлине, с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 21 января.

Как сообщила пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан видит в Германии надежного и проверенного временем партнера. Ангела Меркель высоко оценила проводимые в Узбекистане реформы по модернизации экономики и демократизации общества. Она также приветствовала новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия.

На переговорах обсуждались вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества, взаимодействия в области безопасности, в том числе с учетом афганской проблемы, защиты прав человека и охраны окружающей среды. Говорилось о развитии сотрудничества в области науки и образования, расширения культурных связей и туристического обмена.

В рамках визита подписано 9 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. Кроме того, достигнуты договоренности о реализации новых крупных проектов в партнерстве с немецкими компаниями Siemens, ThyssenKrupp, Claas, MAN, Knauf, Linde, Papenburg, Humana, Volkswagen и другими.

В Узбекистане осуществляют деятельность 132 предприятия с участием инвесторов из Германии, включая 33 предприятия со 100-процентным немецким капиталом и представительства 31 компании. В Ташкенте функционирует отделение Deutsche Bank.

В стране проживают более 8000 этнических немцев. Свыше 400 тысяч учащихся изучают немецкий язык. Накануне визита школам в Ташкенте, Самарканде и Бухаре присвоены имена немецких ученых и мыслителей.