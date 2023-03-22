Президент Шавкат Мирзиёев 21 марта принял участие в праздничных торжествах, посвящённые празднику Навруз, в парке «Новый Узбекистан». Мероприятие транслировалось в прямом эфире на телеканале «Узбекистан 24».

Как сообщает пресс-служба главы государства, после торжеств Шавкат Мирзиёев осмотрел выставки народных промыслов и национальных культурных центров, в том числе казахского, кыргызского, турецкого, азербайджанского, немецкого, татарского, украинского, российского и других.

Когда президент подходил к выставке Русского культурного центра, его встретили песней о дружбе «Узбекистана и Руси»:

«Гуляй, беседа звонкая, гуляй цветущий край.

Пусть льются наши праздники, веселье через край.

И Масленица славная, и солнечный Навруз.

Пусть будут вечно дружными Узбекистан и Русь".

Шавкат Мирзиёев приветствовал представителей центра: «Самое главное то, что мы в мире и спокойствии живём. Это главное достижение».

«Правильно в песне сказано: Русь и Узбекистан — они были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе», — подчеркнул президент.

До этого Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителями Украинского культурного центра, которые исполнили песню «Пидманула». Стенд находился рядом с выставкой Русского культурного центра.





Расслышать разговор президента с представителями Украинского культурного центра было сложно из-за слов диктора телеканала.