Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с праздником Навруз. Глава государства выступил с поздравлением 21 марта в парке «Новый Узбекистан», где прошли торжества по случаю праздника.





«Сегодня все мы самоотверженно трудимся во имя построения Нового Узбекистана — общества и государства, в котором человек живёт свободно и благополучно. Построение Нового Узбекистана — это твёрдое решение всего нашего 36-миллионного народа, ставшее смыслом его жизни. И эта благородная цель полностью созвучна философии и ценностям Навруза», — сказал он.





По его словам, «наша главная цель — обеспечение прав и законных интересов, чести и достоинства каждого гражданина, создание достойных условий для всех жителей страны», в том числе отдалённых и труднодоступных районов, чтобы народ был доволен своей жизнью.

«На этом важном пути мы ускоренно продолжим реализацию начатых нами масштабных программ по всестороннему развитию экономики и социальной сферы, науки, образования и воспитания, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, внедрению здорового образа жизни, охране природы», — подчеркнул глава государства.





Шавкат Мирзиёев ожидает активного участия от граждан на «предстоящем важном политическом событии» (предположительно референдуме по Конституции в новой редакции). «Уверен, что вы, проявляя высокую политическую культуру, примете самое активное участие в предстоящем важном политическом событии и внесёте свой вклад в создание прочной правовой основы для укрепления достигнутых нами результатов и решительного продолжения реформ», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что будут созданы все условия и возможности для того, чтобы «гармонично развитая, образованная, активная и энергичная молодёжь страны достигала самых высоких рубежей».





Президент отметил победу молодёжной сборной Узбекистана по футболу на Кубке Азии U-20, которая также завоевала путёвку на чемпионат мира, который состоится в Индонезии. Он также поздравил хоккеистов Узбекистана, которые победили на чемпионате Азии по хоккею до 18 лет. Глава государства также остановился на молодых шахматистах страны, которые «своим большим интеллектуальным потенциалом прославляют Узбекистан на весь мир».

«Новому Узбекистану очень нужна такая молодёжь, готовая на высокие свершения во имя Родины, которая может быть примером для миллионов сверстников. Страна и народ по праву гордятся своим молодым поколением — достойными продолжателями благих дел наших великих предков, известных во всем мире», — сказал он.





Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане сегодня создаётся «социальное и по-настоящему народное государство, где нормой жизни станут доброта и милосердие, великодушие, взаимное уважение и согласие».

«Для этого я призываю всех вас, прежде всего руководителей и должностных лиц, действовать ещё более эффективно. Мы должны добиться того, чтобы каждый человек в нашей стране, испокон веков славящейся своими духовными ценностями и гуманизмом, в полной мере ощутил внимание и заботу народа и государства», — подчеркнул он.





Президент также поздравил с Днём работников системы махалли, который будет отмечаться в стране 22 марта.