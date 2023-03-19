Юношеская сборная Узбекистана по хоккею до 18 лет стала победителем чемпионата Азии и Океании U-18. Турнир прошёл в столице Монголии Улан-Баторе 11−17 марта.

Национальная команда одержала пять побед в пяти матчах, обыграв юношеские сборные Туркменистана (5:0), Ирана (14:1), Монголии (7:4), Таиланда (10:2) и ОАЭ (8:1), и завоевала чемпионский титул. Второе место занял Туркменистан, «бронза» досталась Монголии.





Капитан сборной Узбекистана Жасурбек Рустамхонов стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 26 результативных действий в пяти матчах (14 голов и 12 передач).





По данным Федерации хоккея Узбекистана, этот чемпионат стал первым в истории узбекского хоккея выступлением национальной сборной по хоккею в официальном турнире, проводимом под эгидой Международной Федерации хоккея (IIHF).