Два вайнера (создатели вайнов — коротких видео), получивших 15 и 10 суток ареста за публикацию юмористического ролика о сотруднике дорожно-патрульной службы, освобождены от наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры Джизакской области.

Прокуратура Галляаральского района признала незаконным решение районного суда по уголовным делам от 13 марта о признании граждан Улугбек У. и Даврон У. виновными в мелком хулиганстве (статья 183 КоАО) и незаконном ношении форменной одежды сотрудников министерств и ведомств (статья 209−1, только первый вайнер).

Прокуратура внесла в суд протест в порядке апелляции об отмене незаконного судебного решения. 18 марта административное дело было рассмотрено в апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Джизакского областного суда.

Суд признал, что в действиях вайнеров отсутствуют признаки правонарушений, они были освобождены из заключения в зале суда, таким образом, «обеспечено восстановление их нарушенных прав», говорится в сообщении.

О чём было видео

14 марта Служба безопасности дорожного движения опубликовала репортаж об аресте двух вайнеров из Джизака, «изготовивших и распространивших в социальных сетях видео, дискредитирующее органы внутренних дел».

В репортаже говорится, что в последнее время «встречаются случаи публикации видео с самовольным ношением формы сотрудников ОВД, направленных на дискредитацию системы». «Естественно, за это в законодательстве предусмотрена неотвратимость наказания», — отмечается в материале.

«На сегодняшний день встречаются активисты социальных сетей, которые, называя себя вайнерами, с целью получения фальшивой популярности надевают форменную одежду сотрудников правоохранительных органов и дискредитируют систему», — заявляется в репортаже.

В нём демонстрируются кадры из вайна, в котором мужчина с жезлом в светоотражающем жилете и зелёной фуражке, напоминающей фуражку сотрудников ОВД, останавливает водителя и говорит, что ему выпал шанс выиграть в лотерее: заплатив 100 долларов, можно приумножить эту сумму или лишиться её.

В суде герой ролика сообщил, что он снимает смешные вайны и его целью было не дискредитировать сотрудников ОВД или всю систему, а рассмешить людей.

Предыстория

В начале марта в Шахрисабзе по 15 суток ареста получили два человека, снявшие ролик о сотруднике ДПС, который получает взятку у водителя.

Летом 2020 года СБДД (до преобразования — ГУБДД) МВД Узбекистана выражала недовольство юмористическими передачами на телевидении о деятельности инспекторов ДПС. «Они сами не понимают, какую мысль этими юмористическими кадрами хотят донести до зрителей, особенно молодёжи», — заявляли в службе.