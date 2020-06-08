Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана отреагировало на юмористические передачи о деятельности инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС).

Как отмечает пресс-служба ведомства, в последние годы стало «традицией» распространять видеозаписи о работе инспекторов. «Некоторые сотрудники выполняют работу неискренне. В некоторых случаях водители пытаются оказать давление на инспекторов, чтобы избежать ответственности. Бывают и другие ситуации», — говорится в видеоролике.

Пресс-служба ГУБДД отмечает, что сатирические передачи Qalpoq («Колпак») и Sho’rdanak («Солёные косточки») пытались подвергнуть критике деятельность инспекторов ДПС и обвинить их в коррупции.

«Но они сами не понимают, какую мысль этими юмористическими кадрами они хотят донести до зрителей, особенно молодежи», — говорится в сообщении.

В скетч-шоу Qalpoq инспектор ДПС останавливает водителя, находящегося в нетрезвом состоянии. Сотрудник просит водителя дыхнуть для проверки на опьянение. В ответ тот кладет в карман инспектору 50 тысяч сумов. Инспектор удивляется и спрашивает, взятка ли это. Водитель заявляет, что он «просто дыхнул». Инспектор просит его еще раз дыхнуть и получает еще 10 тысяч сумов. Сотрудник просит его дыхнуть, как в первый раз, и ехать дальше.





Актер передачи Рахмонали Суробов рассказал, что она была снята год назад. По его словам, шутка является частью 30-минутной передачи, но «кто-то вырезал именно эту часть и распространил в социальных сетях». Он утверждает, что никто из творческой группы видео не распространял.

«На самом деле это неправильно [смеяться] над сотрудниками ГАИ и милиции. ГАИ никогда не останавливает кого-либо, чтобы требовать взятку. Водители сами пытаются вызвать сострадание у инспектора, говоря: „Отец болеет, мама умерла“ и другими способами, и „что-то делают“. В жизни такого не было, чтобы ГАИ просили взятку. Я не могу сказать, что какой-то сотрудник ГАИ плохой. Это не из-за того, что я говорю на камеру, я никого не боюсь. Скажу правду: сотрудники ГАИ работают честно», — заявил Рахмонали Суробов.

Актер также указал на «большую разницу» между старой и текущей системой.

Пресс-служба ГУБДД увидела в юмористической передаче Qalpoq использование 25-го кадра (воздействие на подсознание путем вставки скрытого сообщения или смысла).





«Что говорит 25-й кадр смешного на первый взгляд эпизода, то есть какая у него основная мысль? Что он будет прививать молодому поколению? Нельзя исключать привитие такой мысли, что водитель при управлении автомобилем в нетрезвом состоянии может решить вопрос через взятку, если его остановит инспектор ДПС. Потому что дача взятки фальшивому инспектору, который взял форму у брата, показывается крупным планом. Творческая группа должна знать, какая информация может закладываться в подсознание зрителей в таких случаях», — отмечается на видео.

В передаче Sho’rdanak продемонстрирован эпизод с инспектором ДПС и водителем, который едет в сопровождении машин скорой помощи и пожарной службы. Отвечая на вопрос сотрудника, водитель заявляет, что устал от проверок наличия аптечки и огнетушителя инспекторами ДПС, поэтому решил «ехать в комплекте».

Актер Эркин Чулиев сообщил, что до этого творческая группа делала хорошие материалы про сотрудников ДПС, но в этот раз допустила ошибки.

«Нас подвело то, что мы в достаточной степени не владели информацией о представителях этой профессии. Мы поняли, кем они являются на самом деле в эти тяжелые дни для нашей страны. Во время карантина мы месяцами сидели дома, отдыхали, а они просили, умоляли нас оставаться дома, беречь себя», — сказал он.





Эркин Чулиев выразил сожаление и пообещал, что в будущем творческая группа при создании сатирических роликов будет исходить из того, «как это повлияет на молодежь, есть ли за этим духовное воспитание и пища, чему это будет служить».

ГУБДД сообщает, что проводит служебные проверки по всем видеозаписям об инспекторах ДПС, но предупреждает об ответственности за публикацию необоснованной информации.