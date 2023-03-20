На улице Файзли в Сергелийском раойне Ташкента поздно вечером 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в котором пострадали несколько человек.

Видеозаписи последствий аварии появились в интернете. На них видно, как люди помогают пострадавшим выбраться из столкнувшихся автомобилей.

СБДД МВД Узбекистана сообщила, что в аварии столкнулись Lacetti, Labo, Malibu, Nexia 3 и Captiva.

На снимках видны сильные повреждения передней части Lacetti и задней части Labo. Другие автомобили также получили существенные повреждения.

По данным СБДД, пострадали «водители и пассажиры Lacetti и Labo», они доставлены в больницу для оказания первой помощи. Точное количество пострадавших не уточняется.