Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл на стадион «Миллий» в Ташкенте, где проходит финальный матч Кубка Азии U20 между футбольными сборными Узбекистана и Ирака. Видеоролик об этом опубликовал телеканал UzReport.

На видео видно, что рядом с президентом находятся его дочь Саида Мирзиёева, премьер-министр Абдулла Арипов, и. о. хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов и другие официальные лица.

Напомним, в полуфинале футболисты молодёжной сборной Узбекистана победили команду Южную Кореи, которая считалась фаворитом турнира.