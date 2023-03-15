Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Республики Корея в полуфинале Кубка Азии U-20. Матч, прошедший 15 марта на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 0:0, однако узбекистанцы победили в серии пенальти (3:1).

На 20-й минуте сборной Пулатхужа Холдорхонов получил травму, из-за чего Узбекистан остался без основного нападающего. Хозяева поля контролировали игру, но не смогли реализовать свои голевые моменты. Основное время, экстра-таймы также завершились без голов, но в серии пенальти Узбекистан был точнее.

Таким образом, Узбекистан (U-20) вышел в финал Кубка Азии.

Как мы сообщали ранее, подопечные главного тренера Равшана Хайдарова после победы над Австралией в четвертьфинале получили путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Стоит отметить, что до этого команды выступали в групповом этапе. Национальная команда завершила свою группу на первом месте с 7 очками, одержав две победы над Сирией (2:0) и Ираком (1:0) и сыграв вничью с Индонезией (0:0).

В другом полуфинальном матче Ирак победил Японию в серии пенальти — 2:2 (5:3).

Финал состоится на стадионе «Бунёдкор» 18 марта в 19:00.

Фото

Фото: Ассоциация футбола Узбекистана.