Заместитель хокима Гурленского района Хорезмской области, начальник районного отдела по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Умиджон Джумагалдиев скончался 17 марта в возрасте 33 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Умиджон Джумагалдиев родился в 1990 году в селе Хазарасп Гурленского района, выпускник Ташкентского государственного экономического университета. Заместителем хокима района стал в 2021 году.

«Он был талантливым, отзывчивым и внимательным к окружающим молодым руководителем. Благодаря своим знаниям, целеустремлённости, высоким морально-этическим принципам Умиджон Усманбоевич пользовался у коллег и знакомых заслуженным авторитетом и уважением. У него осталось трое несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.