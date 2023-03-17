В социальных сетях распространилось видео, на котором юноша подошёл к незнакомому пожилому человеку в кафе и стал дразнить его.

На записи мужчина за столом пьёт чай. К нему очень близко подходит юноша и заглядывает в лицо. Пожилой мужчина просит его отойти, между ними происходит какой-то разговор. После этого юноша сжимает кулаки, предположительно, вызывая драться, и дотрагивается до мужчины. Пожилой человек начинает ругаться и убирает его руку, после чего юноша уходит и смеётся.

УВД Самаркандской области опубликовало ролик, на котором молодой человек объясняет причины своего поступка и извиняется.

Юноша рассказал, что инцидент произошёл 11 марта, он с приятелями решил пошутить над мужчиной, который «каждый день приходил к ним на работу в кафе». Они сняли видео и выложили его в TikTok. Юноша заявил, что они извинились перед мужчиной и что больше такое не повторится.

В УВД также сообщили, что в отношении молодого человека составили административный протокол и провели с ним профилактическую беседу в присутствии его родителей.